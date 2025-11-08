全聯不僅提供購買生鮮蔬果、日常用品、各種儲糧雜貨外，許多人都愛去全聯購買牛奶等乳製飲品，有些牛奶更只有在全聯才能買到相當特別，常常都有種苦惱去全聯要買哪牌牛奶。然而，有網友近日叫老公去全聯買瑞穗牛奶，結果老公卻買了一罐自己沒看過的綠色包裝回家，讓他好奇跟白色包裝差在哪，貼文引爆迴響，不少人都表示：「這罐連醫生都推薦！裡面有含免疫球蛋白與乳鐵蛋白，不過非常難買就是。」
一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「請老公下班順便去全聯買瑞穗鮮奶回來，結果發現買了這瓶，他說看到寫瑞穗就拿了，沒注意過這綠色包裝是新出的嗎？跟一般白色包裝的的有哪裡不一樣嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「出很久了，只是它比較不好買，因為不好保存，低溫殺菌，我比較喜歡這瓶」、「這瓶我超愛，但不是很好買到，銀髮友善的奶製品」、「之前看過醫生推薦這罐，有多了免疫球蛋白、乳鐵蛋白成分」、「低溫殺菌比較能保留牛奶中的養分，市面上非常少牛奶這麼費工夫」、「綠色是極致鮮乳，低溫殺菌營養成分更多的，白色就是普遍跟其他家牛奶一樣」。
瑞穗牛奶白色、綠色包裝差在哪？廠商公布答案長知識了
事實上，婆媽們討論的這瓶牛奶，是統一集團瑞穗鮮乳其中一項產品，名為「瑞穗極制鮮乳」，外包裝是以白綠色相間組成，跟一般瑞穗鮮乳全白包裝明顯有所不同，在貨架上其實很好辨別，只是許多民眾習慣購買原本的瑞穗鮮乳，不知道綠色包裝的到底差在哪。
根據瑞穗極制鮮乳官方網站介紹，相較國內其他多數的鮮乳利用超高溫殺菌的方式，極制鮮乳採用的是歐美的「巴氏殺菌法」，不但可以殺死生乳中病原菌，也可以保留更多營養素，72度殺菌技術下，讓鮮乳的免疫球蛋白與乳鐵蛋白都能保有活性，連銀髮族都非常適合飲用；且極制鮮乳的乳源對比一般生乳來說品管更為嚴格，一般生乳規定生菌數為10萬CFU/ml以內，但極制鮮乳可是平均都在1萬CFU/ml以下，符合標準才能進行生產呢！
瑞穗極制鮮乳價格PK其他牛奶品牌！真實口感曝光
瑞穗極制鮮乳目前各大通路價格930ml約落在98元至105元不等，其他牛奶包括「水沙連鮮乳」79元、「高大鮮奶」108元、「萬丹鮮乳」89元、「六甲田莊鮮乳」79元、「阿猴鮮乳」72元、「福爾摩沙鮮乳」72元、「崙背鮮乳」92元、「牧真鮮乳」80元，相比起來確實瑞穗極制鮮乳較貴一些，但其營養成分更高、獨特先進低溫殺菌法，記者個人是會買單。
記者也實際採訪喝過「瑞穗極制鮮乳」的友人，透露該牛奶的口感跟一般市售喝到的不太一樣，不會特別香醇跟回甘，但是喝起來非常的清爽，口感已經接近生乳的感覺，非常不錯喝，喝起來就像是歐美國家會喝到的牛奶一樣。如果下回去全聯、家樂福逛一逛看到這罐「瑞穗極制鮮乳」的話，不妨可以買來嘗鮮看看哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
瑞穗牛奶白色、綠色包裝差在哪？廠商公布答案長知識了
事實上，婆媽們討論的這瓶牛奶，是統一集團瑞穗鮮乳其中一項產品，名為「瑞穗極制鮮乳」，外包裝是以白綠色相間組成，跟一般瑞穗鮮乳全白包裝明顯有所不同，在貨架上其實很好辨別，只是許多民眾習慣購買原本的瑞穗鮮乳，不知道綠色包裝的到底差在哪。
瑞穗極制鮮乳目前各大通路價格930ml約落在98元至105元不等，其他牛奶包括「水沙連鮮乳」79元、「高大鮮奶」108元、「萬丹鮮乳」89元、「六甲田莊鮮乳」79元、「阿猴鮮乳」72元、「福爾摩沙鮮乳」72元、「崙背鮮乳」92元、「牧真鮮乳」80元，相比起來確實瑞穗極制鮮乳較貴一些，但其營養成分更高、獨特先進低溫殺菌法，記者個人是會買單。
記者也實際採訪喝過「瑞穗極制鮮乳」的友人，透露該牛奶的口感跟一般市售喝到的不太一樣，不會特別香醇跟回甘，但是喝起來非常的清爽，口感已經接近生乳的感覺，非常不錯喝，喝起來就像是歐美國家會喝到的牛奶一樣。如果下回去全聯、家樂福逛一逛看到這罐「瑞穗極制鮮乳」的話，不妨可以買來嘗鮮看看哦！