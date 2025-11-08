我是廣告 請繼續往下閱讀

他說看到寫瑞穗就拿了，沒注意過這綠色包裝是新出的嗎？跟一般白色包裝的的有哪裡不一樣嗎？」

▲網友分享老公去全聯買瑞穗鮮乳買到綠色包裝，好奇這跟一般白色包裝的瑞穗鮮乳有何差別。（圖/我愛全聯好物老實說）

瑞穗牛奶白色、綠色包裝差在哪？廠商公布答案長知識了

名為「瑞穗極制鮮乳」，外包裝是以白綠色相間組成，跟一般瑞穗鮮乳全白包裝明顯有所不同，在貨架上其實很好辨別

▲名為「瑞穗極制鮮乳」的外包裝是以白綠色相間組成，跟一般瑞穗鮮乳全白包裝明顯有所不同！（圖為一般瑞穗牛奶白色包裝／瑞穗牛奶提供）

極制鮮乳採用的是歐美的「巴氏殺菌法」，不但可以殺死生乳中病原菌，也可以保留更多營養素，72度殺菌技術下，讓鮮乳的免疫球蛋白與乳鐵蛋白都能保有活性

但極制鮮乳可是平均都在1萬CFU/ml以下，符合標準才能進行生產呢！

▲瑞穗極制鮮乳採用的是歐美的「巴氏殺菌法」，不但可以殺死生乳中病原菌，也可以保留更多營養素，72度殺菌技術下，讓鮮乳的免疫球蛋白與乳鐵蛋白都能保有活性。（圖/瑞穗鮮乳提供）

瑞穗極制鮮乳價格PK其他牛奶品牌！真實口感曝光

瑞穗極制鮮乳目前各大通路價格930ml約落在98元至105元不等

相比起來確實瑞穗極制鮮乳較貴一些

不會特別香醇跟回甘，但是喝起來非常的清爽，口感已經接近生乳的感覺，非常不錯喝