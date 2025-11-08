我是廣告 請繼續往下閱讀

近期圍繞曼菲斯灰熊焦點，不再是球場上的戰績，而是更衣室動盪與當家球星的未來。從外界流傳的交易假想，到球星對教練團的公開不滿，這支球隊一度陷入內鬥陰影，引發解體危機。不過，就在今晨，灰熊卻奇蹟般地以118：104痛擊達拉斯獨行俠，彷彿內部風暴從未發生。這場戲劇性的轉變，正是從莫蘭特（Ja Morant）親口提到的「前一晚的內部重整」開始，球隊成功打破內鬨傳聞。就在幾天前，莫蘭特還因對教練團的不滿而登上頭條，將內部矛盾公諸於世。在輸給湖人隊後，他語帶諷刺地在訪問時將矛頭指向教練團：「發生什麼問題？去問教練團吧。」甚至直接嗆聲：「依他們的說法，可能是不要讓我上場吧。」根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導，當時更衣室氣氛緊張到極點，「雙方聲音高到整個休息區都能聽見。」莫蘭特當面指出教練團頻繁調度破壞節奏，是導致下半場士氣低迷的主因。隨後多名球員紛紛表達相同意見，指出這不是單一問題，而是「一個團體的心聲」，成了這場戲劇性翻轉的導火線與起點。賽後，莫蘭特主動談起球隊氣氛的戲劇性改變，證實了內鬥傳聞後的重整。「這場比賽很關鍵。我覺得一切從昨天的練習就開始了，大家都專注起來。今天在球探會議時我們保持同樣能量、同樣心態，然後你就看到它在比賽裡的結果。」這番話點出灰熊內部氣氛的轉折。經歷連敗與爭議後，全隊似乎重新建立彼此的信任，不再將矛頭指向彼此。莫蘭特此役也繳出21分、13助攻表現，帶領灰熊從開局就掌控節奏，上半場即領先23分、第三節最大差距達35分，徹底壓制對手。新任主帥圖伊薩洛（Tuomas Iisalo）在解禁後也首次大讚莫蘭特的專注與領導力。他指出：「今晚很多事情都奏效了，尤其是專注力。我們昨天的練習能量非常高，今天延續到了比賽。他在場上一次又一次做出正確決策。」伊薩洛教練也點出進攻改善的關鍵：「之前我們的空間總是混亂，今晚卻非常銳利。這是團隊意識改變後的結果。」這也間接證實這場由球星主導的內部溝通，成功讓球隊擺脫了交易與內鬥的陰影。