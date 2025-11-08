粿粿和王子（邱勝翊）出軌鬧得滿城風雨，連周曉涵都意有所指地在Threads發文，表示刷了2天新聞，完全懂那種細思極恐的感受，而她昨（7）日出席萬海慈善活動，分享曾經被閨密當成出軌煙霧彈的工具，多年後才知真相，讓她非常崩潰。
周曉涵曾被當煙霧彈 替閨密出軌打掩護
周曉涵上個月底在Threads上發文，「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐，隱藏在朋友群裡面，最後被背叛的心情。」還附上一個噁心嘔吐的表情符號。
周曉涵出席活動時透露，高中時有個很好的閨密，對方將自己男友的好朋友介紹給她認識，還說這樣以後可以Double dating，周曉涵也投入不少時間與對方相處，沒想到有天男生突然搞失蹤，讓她很難過。
後來5年過去，男生突然又聯繫上周曉涵，說一直有件事想對她坦白，原來當時周曉涵的閨密，在和男友交往之外，也和他出軌，一群人出去玩時，周曉涵成了掩護地下情的最好擋箭牌，和「粿王戀」模式非常相像，也難怪周曉涵特別有感觸。
41歲的周曉涵目前仍單身，6月被拍到和《罪後真相》導演陳奕甫約會爆出戀情，周曉涵也大方說目前是「認識中」的關係，而陳奕甫最近在中國工作，只能靠簡訊聯繫，雖然能接受遠距離戀愛，但周曉涵也說陪伴很重要，目前仍在感受這樣的相處模式。
資料來源：Threads
