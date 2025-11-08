鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，未來不排除再升級為強烈颱風。氣象署預估，颱風將於下週一北轉後接近台灣西南部，走勢與去年重創高雄的山陀兒相似。氣象專家賈新興提醒，根據歐洲系集模式預測，鳳凰從台灣海峽西南側登陸的機率高達6成，走出對台威脅度最大的劇本。不過，由於為11月颱，環境條件不利發展，靠近台灣時應減弱為輕颱或中颱，整體威脅仍低於山陀兒。
鳳凰颱風高機率登陸西南側！走法對台威脅最劇烈
氣象專家賈新興指出，根據歐洲系集模式預測顯示，鳳凰颱風從花東地區登陸的機率僅約1至2成；另有約2成機率在北轉後偏西移動、直接往中國大陸，颱風本體將不直接影響台灣。不過目前最高機率的走法為從台灣西南側至澎湖登陸，機率高達6成，也是對台灣威脅度最高的走法。由於颱風在登陸前未受到地形破壞，預估中南部地區將出現劇烈風雨。
鳳凰走法雖神似山陀兒 但威脅程度大不同
雖鳳凰颱風走法與去年10月重創高雄的山陀兒路徑神似，都是北轉後侵台，並從台灣西南側登陸。由於颱風在登陸前未受明顯地形削弱，加上當時正值秋季東北季風尚強，颱風與季風共伴，導致中南部出現強風豪雨。部分地區累積雨量突破千毫米，造成淹水、土石流與道路中斷等災害，對農作物與民生設施造成嚴重影響，是中南部地區近年少見的強降雨事件。
但賈新興也強調，雖鳳凰颱風與山陀兒路徑相似，但季節特性非常不同，除了山陀兒移動速度較慢外，主因是鳳凰颱風罕見成為有機會在11月登陸的颱風，不過靠近台灣過程中，由於秋季台灣海峽西南側風切大、海溫低，整體環境不利於颱風發展，強度會明顯減弱，影響台灣時估減弱為輕颱中颱至中颱下限，威脅力小於山陀兒颱風。
且賈新興說，鳳凰颱風發生共伴效應機率較低，雖明（9）日有東北季風增強，不過颱風距離較遠，仍在影響呂宋島，到了下週一、下週二發布海陸警時，東北季風已經相對不明顯，屆時主要降雨會是受到颱風本身環流影響。
根據中央氣象署預報指出，下週一、下週二（10日、11日）颱風外圍環流開始影響台灣，下週三最靠近台灣，下週三晚到週四有機會登陸台灣中部，預估下週一上半天發布海警，下週二發布陸警，提醒民眾提早做好防颱準備。
資料來源：氣象專家賈新興、中央氣象署
