▲國王洋將傑登發揮出色，17投12中，得到27分15籃板，但自己也發生了6次失誤，團隊共發生了14次失誤。國王主控林書緯沒打，除了李愷諺之外沒人得分上雙。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅當家後衛高國豪此役18投10中，拿下20分10助攻。（圖／TPBL提供）

TPBL台灣職籃大聯盟今（8）日進行新北國王對決新竹御嵿攻城獅的比賽，國王在林書緯缺陣的情況下，主場失守，終場以89：108慘敗，吞下近期4連敗。攻城獅則是在高國豪轟下20分10助攻帶領下，拿下勝利。在林書豪離隊之後，外界都關注國王本季的成績，他們在開季於TPBL主場取得2連勝之後，狀態開始下滑，今天輸給攻城獅之後，在TPBL吞下4連敗，而在東超則是1勝2敗，狀態十分低迷。今天國王洋將傑登發揮出色，17投12中，得到27分15籃板，但自己也發生了6次失誤，團隊共發生了14次失誤。國王主控林書緯沒打，除了李愷諺之外沒人得分上雙。反觀攻城獅多點開花，洋將克雷格得到全場最多的32分，另有6籃板3助攻5抄截；德魯攻下26分6籃板；當家後衛高國豪則是18投10中，拿下20分10助攻。國王從10月11日TPBL的主場開幕戰之後，不到一個月的時間內打了9場比賽，是否太過密集也值得關注。