蘋果近期釋出iOS 26.1最新作業系統，國外知名YouTube頻道《iAppleBytes》針對7款iPhone更新到iOS 26.1後進行續航力實測，7款裡有3款提升，iPhone SE 2、12分別增加6和4分鐘，去年的iPhone 16一口氣暴增22分；而有2款退步，其中大谷翔平的老婆真美子愛用的同系列iPhone 13更是衰退了31分鐘。
蘋果最新版本作業系統iOS 26.1日前釋出正式版開放民眾更新，知名YouTube頻道《iAppleBytes》針對7款舊iPhone進行iOS 26.1續航力測試，包含iPhone 16、15、13、12、11、SE 2和XR，與上一個版本iOS 26進行續航力對比。其中XR因沒有上次的數字因此無法判。
續航力「增加」機型
在這次的測試當中發現了3款機型電池續航力有所提升，包含iPhone 16、SE 2、12。去年機型iPhone 16，電池健剛度百分百，在更新之後續航力一口氣增加22分鐘，iPhone SE 2有6分鐘的提升、iPhone 12小小增加4分鐘，iPhone 11維持和上一代相同的續航力。
iPhone 16電池健康度100%
增加22分鐘：14小時34分（iOS 26）→14小時56分鐘（iOS 26.1）
iPhone SE 2 電池健康度86%
增加6分鐘： 3小時16分鐘（iOS 26）→3小時22分鐘（iOS 26.1）
iPhone 12 電池健康度88%
增加4分鐘：5小時49分鐘（iOS 26）→5小時53分鐘（iOS 26.1）
iPhone 11電池健康度89%
沒有變化： 5小時21分鐘（iOS 26）→5小時21分鐘（iOS 26.1）
iPhone XR (iOS 26.1) 4小時42分鐘→無對比資料
續航力「衰退」機型
測試的機型裡有2款明顯退步，其中iPhone 13猛掉電，一口氣衰退了31分鐘，相當驚人，該機型的用戶可以想升級可先緩一緩。iPhone 15則小小退步了11分鐘。
iPhone 13 電池健康度88％
減少31分鐘： 5小時44分鐘（iOS 26）→5小時13分鐘（iOS 26.1）
iPhone 15電池健康度99%
減少11分鐘：9小時51分鐘（iOS 26）→9小時40分鐘（iOS 26.1）
資料來源：蘋果官網、《iAppleBytes》
