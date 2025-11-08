我是廣告 請繼續往下閱讀

▲與會者參與14場專題演講、Lightning Talk、工作坊與社群互動活動，議題涵蓋 AI、資安、行銷設計與網站開發實務。（圖／翻攝畫面）

2025年WordPress社群盛會「WordCamp Taiwan」於11月7日至11月8日在高雄亞灣新創園、高雄展覽館舉行。主辦單位指出，活動共吸引超過200名與會者共襄盛舉，其中多數會眾來自高雄以外的縣市，並吸引來自香港、新加坡等地的國際講者與參與者，從嶄新視角體驗 WordPress 生態系。WordCamp Taiwan 2025 總召集人李冠緯 (Bruce Lee) 表示：「WordPress 不僅是一個網站架設工具，更是一個全球社群共同創造與學習的平台。今年首次移師南台灣，選擇在高雄舉辦，就是希望與高雄的智慧城市發展結合，讓更多人看見開源如何推動地方創新與產業連結。」活動結合研討會與交流會的形式，提供一個交流網站開發、設計與使用經驗的平台。李冠緯指出：「目前全球有超過 43% 的網站是用 WordPress 架設，其中包含很多知名機構與品牌。此外，世界上許多國家都有活躍的WordPress 社群，台灣也是其中之一。」自2006年在美國首度舉辦以來，WordCamp 已於六大洲65個國家、382個城市舉辦超過1,200場次，是以「社群為核心」的國際性非營利活動。每一場WordCamp 都由在地志工籌組，並依據當地文化與城市特色設計活動主題與視覺，營造出不同於一般科技研討會的氛圍，展現社群精神與在地魅力。台灣自2018年以來已主辦五場獲WordPress官方認可的WordCamp，今年於南台灣首度登場。在兩日的活動中，與會者參與14場專題演講、Lightning Talk、工作坊與社群互動活動，議題涵蓋AI、資安、行銷設計與網站開發實務。李冠緯補充：「我們觀察到，本屆WordCamp有超過 50% 與會者為首次參加，遠高於台灣過去幾屆的 25%，顯示我們的確成功拓展了社群的版圖，吸引更多新力量的加入。」今年WordCamp Taiwan 2025 的與會者中，約 30% 為開發者、20% 為設計師、15% 為內容創作者、10% 為行銷人員，其餘則包含企業經營者、教育工作者等多元背景。李冠緯強調：「WordCamp 的魅力在於它不是只有技術交流，還有更多人與人之間的連結。每一次交流都可能激發新的創意跟合作。期待未來有更多新朋友加入。」