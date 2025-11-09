我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯俊雄以《一代梟雄—曹操》拿下第2座金馬獎影帝，曾是當屆最大爭議點，當年報導，媒體在旁邊的房間看評選過程，不但驚叫，還有噓聲。（圖／摘自carousell）

▲黃秋生在《千言萬語》平實、自然的演技，曾是金馬影帝的熱門人選，最後卻意外翻盤。（圖／摘自IMDb)

▲李安曾經數度擔任金馬獎評審團主席，近年來評審團主席有時需要對媒體解說得獎名單的評選過程。（圖／金馬執委會提供）

▲《大濛》柯煒林（右）與方郁婷（左）分別入圍第62屆金馬獎最佳男、女主角大獎，該片也是今年爭取金馬獎氣勢最浩大的強片。（圖／牽猴子提供）

華人影壇的盛事金馬獎，超過60年而屹立不搖，但許多細節隨著時代的演進，已經和早年有很大的不同。今日的觀眾，恐怕很難想像，在李安《臥虎藏龍》、王家衛《花樣年華》等經典一起入圍，被稱為「神仙打架」的年代，金馬獎典禮的照片，還要洗出來才能刊登在紙本上。而影劇記者更曾有被關在小房間、提早得知完整得獎名單的時期，更有一年黃秋生錯失影帝，讓記者爆氣提翻案。金馬獎評選過程最早外界不得而知，引發是否該「公平、公正、公開」的討論，隨著時代演進，大家逐漸往「過程公開」的共識走，然而要以什麼樣的方式公開，又有不同的做法。曾經有段時間，媒體記者曾有機會在評審室的隔壁房間內，透過影像直播來觀看完整的討論過程，結果在1999年的第36屆金馬獎，原先影帝獎最受看好的是《目露凶光》劉青雲和《千言萬語》黃秋生，前者的戲劇化呈現與後者的生活化表現，都贏得好評，原先看似勢均力敵，結果有支持《一代梟雄—曹操》柯俊雄的評審一路護航，表決後他順利勝出。但據當年的媒體報導，在隔壁房間看評選過程的記者，聽到柯俊雄得獎不禁驚叫、響起噓聲，據稱當時有好幾位資深影人挺柯俊雄，使他第一輪投票就勝出，可是評審團主席察覺到隔壁媒體室裡的反應，提出是否翻案，媒體室傳來熱烈掌聲，彷彿比評審還心急，最後因為支持翻案人數不足，沒能改變結果，柯俊雄也成了當屆金馬最大爭議點。經過這一年的驚人過程，金馬獎之後又改變了方式，不再全程公開評審過程，改成在頒獎典禮開始前一小時，將各媒體派出的一位代表，一起關在飯店小房間內，提前公布得獎名單，再由媒體對評審團主席做採訪，了解各獎項的產生過程。由於頒獎典禮還沒開始就先進行這個流程，所有小房間內的記者要被收手機、斷掉網路訊號，他們也會被關到接近典禮結束才能領回手機、恢復連線，免得名單提前外流。在這段時間內，記者們可以悠閒吃便當、一邊觀賞典禮轉播，再慢慢寫評審過程稿，反而很輕鬆。只是評審團主席就很重要，有人口才好，講得過程精彩刺激，記者們也好下筆，有的人詞窮，記者都發愁要怎麼寫才能妙趣橫生。近10年來，又變成記者們跟觀眾一樣同步看典禮才知得獎結果，而在頒獎結束後，由評審團主席與金馬執委會執行長聞天祥來解答評選過程中的疑問。聞天祥擅於評析影片與影人的精彩之處，又詳記討論內容，比不少評審團主席更勝任解說的工作，唯獨要等頒獎結束才能進行這一個環節，記者們的截稿時間壓力變大。現今紙媒式微，金馬典禮實況的配圖大都是影像檔，可是早年的報刊還是會將拍攝畫面洗成照片，印製出來的畫質與效果更突出，場內會安排人把攝影拍完的相片膠卷在每一至兩段頒獎結束後，立刻送到場外讓人拿去快速沖洗，不過座位區大都在廳內的上方很遠，舞台上的眾家巨星，看起來面目模糊，缺乏「臨場感」。還有人曾一不小心擋到直播鏡頭，讓全台觀眾看了兩秒他的背影。今年金馬獎將是第62屆，頒獎典禮會於11月22日（週六）晚間7點在台北流行音樂中心舉辦，《大濛》獲最佳劇情片、男女主角等11項提名，聲勢最浩大，各方都在矚目最後的大獎花落誰家，值得拭目以待。