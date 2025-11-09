有「全台最難訂位吃到飽餐廳」封號的「島語」，2026年2月的座位將於2025年12月1日開放訂位，其中的春節檔期（2月16日～2月21日），則特別將於11月11日11：00搶先開放。島語表示，其中除夕、初二僅開放現場訂位以及電話訂位，無開放線上預訂，意即線上可搶先下訂初一、初三、初四、初五之座位。《NOWNEWS》整理訂位時間、場次、規定等資訊一次看。
🟡島語「春節檔期」訂位開放時間
11月11日，11：00開搶，除夕（2月16日）、初二（2月18日）僅開放現場訂位以及電話訂位，無開放線上預訂
🟡島語「春節檔期」訂位場次、價位、時間一覽：
📍除夕（2月16Ｂ）：
午餐與晚餐皆分成兩時段
午餐價位：每人2490元+10%；
時間：午餐A11:00~13:30；午餐B：14:00~16:30
晚餐價位：每人3290元+10%
時間：晚餐A17:00~19:30；晚餐B：20:00~22:30
▪️大年初一（2月17日）～初五（2月21日）：
午餐分成兩時段、晚餐一時段
午餐價位：每人2490元+10%
時間：午餐A11:00~13:30；午餐B：14:00~16:30
晚餐價位：每人2890元+10%
時間：晚餐17:45~21:15
🟡島語「春節檔期」訂位規則：
一、線上訂位用餐人數限7位（含）以下，8位（含）以上敬請透過現場訂位、電話訂位。
二、每人訂位組數以1組為限，每組上限16位，訂位人數視同保證用餐人數，恕不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分組。
三、以上餐價需另加收10%服務費，春節連假期間（2月14日~2月22日）恕不適用各項優惠。
四、每位成人酌收訂金500元，訂位後請留意付款簡訊並於7天內完成付款；如未完成付款，訂位將自動取消。
五、未滿3歲免費；3歲（含）以上、未滿6歲酌收清潔費200+10%；6歲（含）以上、未滿12歲半價；12歲（含）以上，依餐價表收費；兒童收費標準，請出示有效身分證明文件（健保卡）。
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
談到造訪「島語」必吃菜色，許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，還有冰鎮松葉蟹腳等。而「島語」的生魚片強調每日從台東成功漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛、醬燒雞腿等輪番上陣。以往在春節檔期，因為價位比平常略高，所以通常會因應節慶而「加菜」，但是會有哪些料理，目前還未正式公佈。
🟡「島語」相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
饗 A Joy跨年場次餐價每人 5280 元+10% 11月30日開放搶訂
饗賓集團旗下包含饗 A Joy、饗饗、旭集等多品牌餐廳，則是公布耶誕節與跨年檔期活動與訂位時程，今年推出多款節慶限定菜色，還有現場音樂表演、煙火景觀席與特色派對等。饗賓集團提到，「饗 A Joy」位在台北101大樓86樓，以沉浸式煙火景觀與高空用餐體驗最是特別，跨年夜分為「晚餐一」、「晚餐二」兩場次。而跨年夜與耶誕節都有的「晚餐一」場次皆為每人4880 元+10%。
而跨年夜當天限定的晚餐二，有爵士樂現場演奏，能近距離欣賞101煙火，為每人 5280 元+10%，並採電話預約方式提供席位。饗 A Joy 的節慶檔期訂位時間亦同步公布：黑卡會員自11月10日起優先訂位，金卡會員11月17日起開放，一般會員則自11月24日起可預訂耶誕節餐期，11月30日起開放跨年餐期。
資訊來源：島語、饗賓集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
資訊來源：島語、饗賓集團
