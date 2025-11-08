▲阿罩霧草地音樂會湧人潮，參山處打造霧峰秋日慶典盛會(圖／參山處提供2025.11.8)

中臺灣霧峰熱鬧開唱啦！立法院民主議政園區今、明（8、9日）兩天變身為音樂與光影交織的草地舞台。交通部觀光署參山國家風景區管理處攜手霧峰區農會、霧峰文化觀光協會及在地學校社團，舉辦「阿罩霧草地音樂會」，以「共振阿罩霧」為主題，融合音樂、農食、文創與永續體驗，打造秋日最Chill的文化盛典。活動首日吸引逾千名遊客湧入，現場人潮熱絡、氣氛歡愉。開幕儀式邀集立法委員何欣純、農業部水保署臺中分署長陳榮俊、立法院議政博物館館長徐仙卿、霧峰區長張慶庸及多位民意代表、地方人士到場同樂，為活動揭開序幕。何欣純表示，霧峰擁有豐富的人文與自然資源，從歷史古蹟到在地農產都展現獨特魅力。「阿罩霧草地音樂會」讓霧峰能量綻放，透過音樂、文化與農食交織，讓更多人看見霧峰的美好，她更期許讓阿罩霧風華走向全臺、邁向國際。參山處長曹忠猷指出，霧峰兼具文化底蘊與自然風光，活動結合「低碳騎旅導覽」、「特色市集」與「光影調酒秀」，帶來結合永續與創意的深度體驗，盼打造獨具魅力的地方觀光品牌，讓霧峰成為中臺灣秋冬旅遊新亮點。「低碳騎旅導覽」活動最受歡迎，由霧峰觀光大使陳永進教授領騎，帶領民眾以環保方式暢遊光復新村、亞洲大學美術館、霧峰農會酒莊與林家花園，深入體驗霧峰的人文風華。霧峰區農會更大方提供初霧清酒試飲，並邀請知名調酒師現場調酒，讓民眾邊喝邊聽音樂，氣氛嗨翻全場。音樂會卡司堅強，邀請溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文等人氣歌手與新生代音樂人蕭容少、正宇、張晴、Aailyah輪番登台，帶來獨立與流行音樂的秋日旋律。現場也有霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學與朝陽科大熱舞社等在地團隊熱力演出，展現青春活力與多元藝術魅力。現場設有「食在有感」、「文創選物」、「永續拾光」、「美食餐車」與「玩創工坊」五大主題區，匯集40多家特色攤位，從霧峰農特產、美食餐車到環保再生設計應有盡有。參山處也推出「喔熊文創專區」，販售喔熊系列商品如頸枕、鑰匙圈、造型提袋與環保杯，讓粉絲直呼太可愛。其中「永續拾光」專區更具意義，由參山處同仁提供可再利用物品義賣，所得全數捐贈慈善團體，倡導低碳循環理念，讓活動不只是音樂饗宴，更是實踐永續生活的行動平台。參山處強調，「阿罩霧草地音樂會」展現霧峰的文化魅力與創新能量，並串聯中區觀光圈，帶動地方旅遊熱潮。接下來，「2025區域觀光圈市集日（中區＆金門）」將於11月14日至16日在華山1914文創園區登場，匯集中區16家特色業者與DIY體驗，持續推廣中臺灣豐富多樣的觀光風貌，邀大家一同感受參山觀光圈的魅力與活力。