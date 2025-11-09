效力於MLB洛杉磯道奇1A的台灣19歲強打柯敬賢，結束首年旅美球季後返台，近日接受《NOWnews》訪問，談到6月與偶像大谷翔平Live BP對決經歷，仍稱很像在作夢，柯敬賢也對大谷翔平的橫掃球（Sweeper）印象深刻，因為過去在台灣沒有見過這樣的球威，「出手時很像直球，直到本壘板才掉下去。」
大谷翔平Live BP 柯敬賢被欽點擔任對手
大谷翔平今年上半季還未正式復出投手身分，於6月11日在客場聖地牙哥進行第3次Live BP，當時教練團就屬意幾位在小聯盟打出成績的年輕好手，擔任模擬對決的打者，柯敬賢就是其中之一。
柯敬賢還在台灣打球時期，就把大谷翔平視為偶像，結果這麼快就在異地交手大谷，柯敬賢回憶起來還是很不可思議，「現在想起來還是像在作夢，站上打擊區時，心裡有想說，沒想到可以在場上對決到他。」
翻譯賽前1句話 讓柯敬賢徹底慌了
柯敬賢補充道，一開始以為他丟2、3顆球種而已，結果翻譯跟我們說，他會把全部球種都丟出來，當下真的慌掉了，因為他球種很多元，瞬間不知道怎麼去設定，要打哪些球。」柯敬賢記得，兩人最後在時間內對決5、6次，他選到2次保送、1次外野飛球，其餘則是三振。
大谷橫掃球太神奇 柯敬賢曝兩人互動過程
當被問到對於大谷哪顆球種印象最深刻時，柯敬賢直言就是橫掃球，因為過去在台灣，基本上沒有看過這顆球路，而大谷又透過身高、出手點優勢，讓橫掃球的軌跡進一步提升，「真的很神奇，一開始速度、軌跡很像直球，直到本壘板才掉下去。」
打完後，柯敬賢也把握機會跟大谷合照，並上傳到社交媒體，吸引超過2.4萬球迷關注按愛心，回憶起與大谷近距離接觸，柯敬賢笑說，「他本人其實沒有電視上看到的那麼壯，只是真的很高，肩膀也很寬。當時打完後走進休息區，有看到他，就趕快上去說謝謝，他也有鼓勵我說加油。」
目標4年內站上大聯盟 柯敬賢下次要成為「大谷的隊友」
儘管大谷態度平易近人，但散發出來的氣場仍讓柯敬賢有點嚇到，直言「看到他還是有點不敢講話。」，但柯敬賢也自信說到，希望自己可以在4年內站上大聯盟，下一次遇到大谷，就是成為他的隊友，並跟山本由伸、佐佐木朗希一起在大聯盟場上奮戰。
柯敬賢對決大谷影音
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平今年上半季還未正式復出投手身分，於6月11日在客場聖地牙哥進行第3次Live BP，當時教練團就屬意幾位在小聯盟打出成績的年輕好手，擔任模擬對決的打者，柯敬賢就是其中之一。
柯敬賢還在台灣打球時期，就把大谷翔平視為偶像，結果這麼快就在異地交手大谷，柯敬賢回憶起來還是很不可思議，「現在想起來還是像在作夢，站上打擊區時，心裡有想說，沒想到可以在場上對決到他。」
翻譯賽前1句話 讓柯敬賢徹底慌了
柯敬賢補充道，一開始以為他丟2、3顆球種而已，結果翻譯跟我們說，他會把全部球種都丟出來，當下真的慌掉了，因為他球種很多元，瞬間不知道怎麼去設定，要打哪些球。」柯敬賢記得，兩人最後在時間內對決5、6次，他選到2次保送、1次外野飛球，其餘則是三振。
大谷橫掃球太神奇 柯敬賢曝兩人互動過程
當被問到對於大谷哪顆球種印象最深刻時，柯敬賢直言就是橫掃球，因為過去在台灣，基本上沒有看過這顆球路，而大谷又透過身高、出手點優勢，讓橫掃球的軌跡進一步提升，「真的很神奇，一開始速度、軌跡很像直球，直到本壘板才掉下去。」
打完後，柯敬賢也把握機會跟大谷合照，並上傳到社交媒體，吸引超過2.4萬球迷關注按愛心，回憶起與大谷近距離接觸，柯敬賢笑說，「他本人其實沒有電視上看到的那麼壯，只是真的很高，肩膀也很寬。當時打完後走進休息區，有看到他，就趕快上去說謝謝，他也有鼓勵我說加油。」
目標4年內站上大聯盟 柯敬賢下次要成為「大谷的隊友」
儘管大谷態度平易近人，但散發出來的氣場仍讓柯敬賢有點嚇到，直言「看到他還是有點不敢講話。」，但柯敬賢也自信說到，希望自己可以在4年內站上大聯盟，下一次遇到大谷，就是成為他的隊友，並跟山本由伸、佐佐木朗希一起在大聯盟場上奮戰。
柯敬賢對決大谷影音