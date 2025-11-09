我是廣告 請繼續往下閱讀

▲茵聲希望另一半的收入和她不要差太多。（圖／翻攝自IG@ferrtsss）

粿粿偷吃王子（邱勝翊）和結婚3年的老公范姜彥豐撕破臉鬧得滿城風雨，而她在17分鐘聲明中，不斷提到家用開銷都是她在負擔，把范姜塑造成一個軟爛男，女星茵聲日前曾在節目《女王大人》中聊到，希望男友的收入，至少要每月20萬，否則將來一定會因為價值觀不同出問題，非常實際。茵聲過去曾是網紅團體「這群人」成員，她也和演員劉書宏交往過，不過現在各奔東西，仍維持友好關係，茵聲在《女王大人》中分享，擇偶條件是男方收入至少要月入20萬，被曾國城說，「那對方必定是主管、高層了。」茵聲馬上說，「我們也不差啊！」茵聲提到，自己過去交往的對象，收入都比她低滿多，會有3個問題，「男生自尊會受損，就算我不計較，他也會受損，而且出去買東西價值觀會有落差。」再來就是，因為收入有差，所以茵聲跟男友出去，花費基本都是AA制，久了對方也會不舒服，如果要出國玩，可能就會說沒錢，沒辦法去。曾國城問，如果對方只有月入8萬，但是價值觀是一樣的，認為該旅遊就旅遊，該花就花，可以接受嗎？茵聲非常實際，「但做不到啊，他只能這樣想，但變成我要cover他。」