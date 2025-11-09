百萬YouTuber Andy與前女友家寧分手後，因「眾量級」頻道財務問題多次交鋒，家寧母親曾淑惠甚至提告Andy誹謗與違反個資法，Andy直到近日才確定獲不起訴處分。不過Andy因官司承受極大心理壓力，他昨（8）日晚間上傳新影片，坦言自己精神幾近崩潰，「頭腦要爆掉了」。因此Andy決定消失72小時，前往綠島散心，他還去了參訪綠島舊監獄，分享自己的感悟與真實心境。
Andy消失72小時 認了心情沉重前往綠島散心
Andy昨日在頻道上傳最新影片，對粉絲喊話，「如果你看到這支影片，代表我做了決定，我即將消失72小時」，原來Andy是到綠島旅遊散心了。他說自己在拍攝指控家寧找網軍的影片時，閱讀了各種資訊，承受很大的壓力，加上網路上的輿論，讓他長期下來覺得頭腦快要爆掉了。
Andy形容自己的心情，「就好像我關在一個監獄裡面，我必須要逃離我心裡面的那個監獄」。他不想一直被壓力壟罩，這才決定與外界切斷聯繫，到綠島好好放鬆。
Andy參訪綠島舊監獄、看日出：找到屬於自己的平靜
影片中，Andy參訪了白色恐怖綠島紀念園區，看到了過去關押政治犯的舊監獄，感觸良多，心情一度沉重到說不出話來。後來Andy又在風雨中騎車環綠島，這才讓他覺得身心舒暢不少。Andy也透露自己選擇綠島的原因，是因為綠島有山有海又可以騎車吹風，很適合他用來療癒自我。
而Andy旅行的最後一天，也前往綠島牛頭山欣賞日出，雖然因天候不佳，風景不算太完美，但Andy說自己坐在懸崖上邊看海，心情變得很放鬆，他也感性吐露內心體悟：「可能老天想告訴我，快樂與悲傷都只是過客，唯有平靜才是終點，也希望有一天，你也能在綠島的風裡，找到屬於自己的平靜」。
Andy持續對抗家寧全家！家寧媽媽涉逃漏稅
Andy今年3月和家寧因「眾量級」頻道收益不均問題撕破臉，他控家寧媽媽成立群海娛樂公司侵占頻道收益、帳目不透明。在Andy提告後，家寧媽媽被查出涉嫌逃漏稅，家寧爸爸、妹妹也都是共犯。Andy日前則在影片表示，家寧與妹妹成立群組，找公關公司和一名男星出謀劃策，利用網軍及媒體來抹黑攻擊他，雙方鬥爭目前仍在持續中。
資料來源：Andy YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
Andy昨日在頻道上傳最新影片，對粉絲喊話，「如果你看到這支影片，代表我做了決定，我即將消失72小時」，原來Andy是到綠島旅遊散心了。他說自己在拍攝指控家寧找網軍的影片時，閱讀了各種資訊，承受很大的壓力，加上網路上的輿論，讓他長期下來覺得頭腦快要爆掉了。
Andy形容自己的心情，「就好像我關在一個監獄裡面，我必須要逃離我心裡面的那個監獄」。他不想一直被壓力壟罩，這才決定與外界切斷聯繫，到綠島好好放鬆。
影片中，Andy參訪了白色恐怖綠島紀念園區，看到了過去關押政治犯的舊監獄，感觸良多，心情一度沉重到說不出話來。後來Andy又在風雨中騎車環綠島，這才讓他覺得身心舒暢不少。Andy也透露自己選擇綠島的原因，是因為綠島有山有海又可以騎車吹風，很適合他用來療癒自我。
而Andy旅行的最後一天，也前往綠島牛頭山欣賞日出，雖然因天候不佳，風景不算太完美，但Andy說自己坐在懸崖上邊看海，心情變得很放鬆，他也感性吐露內心體悟：「可能老天想告訴我，快樂與悲傷都只是過客，唯有平靜才是終點，也希望有一天，你也能在綠島的風裡，找到屬於自己的平靜」。
Andy今年3月和家寧因「眾量級」頻道收益不均問題撕破臉，他控家寧媽媽成立群海娛樂公司侵占頻道收益、帳目不透明。在Andy提告後，家寧媽媽被查出涉嫌逃漏稅，家寧爸爸、妹妹也都是共犯。Andy日前則在影片表示，家寧與妹妹成立群組，找公關公司和一名男星出謀劃策，利用網軍及媒體來抹黑攻擊他，雙方鬥爭目前仍在持續中。
資料來源：Andy YouTube