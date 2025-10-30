我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴資穎暖心贈送球拍給Andy，更寫下4字箴言，「相信自己。」（圖／戴資穎 IG @tai_tzuying）

▲Andy（如圖）指控家寧與男藝人合作操弄輿論。（圖／Andy老師 YouTube）

百萬YouTuber Andy與前女友張家寧分手後，因財務糾葛纏訟不斷，如今更爆出幕後有「知名男星」協助張家運作公關與網軍，試圖摧毀他的形象。風波延燒之際，Andy在社群曬出羽球天后戴資穎送來的暖心禮物，並以「相信自己」四字箴言作為現階段的精神支柱，讓他感動直呼非常適合現階段的他。Andy今（30）日於IG限時動態公開戴資穎的禮物盒，內含4支不同年份的球拍，象徵小戴職業生涯的重要里程碑，另附上親筆簽名卡片，盒身更印有「相信自己」四字。別有心意的禮物讓Andy開心直呼：「很開心收到很有紀念意義的禮物，小戴的『相信自己』，很適合現階段的我。」對此，戴資穎也轉發動態，貼上「太好啦！太好啦！」的貼圖，替Andy打氣。事實上，Andy日前在YouTube發布新片，曝光更多內幕，Andy指出，經過7個月調查，檢方正式起訴張家寧與其家人，涉及罪名包括業務侵占、背信、逃漏稅與妨害電腦使用等。據了解，4000頁的起訴書顯示，檢方在張家寧手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員包含張家姊妹、一名「知名且副業眾多」的男星、公關公司與網軍團隊。群組討論內容涉及如何操作媒體輿論，意圖將Andy塑造成恐怖情人與資金挪用者，以徹底摧毀他的形象，讓他人財兩失。影片曝光後，立刻在網路引發熱議，大批網友痛批張家「心腸歹毒」，認為此舉已超越情感糾紛範疇，更痛批，「這不是分手，而是設局！」同時外界也開始揣測「知名男星」的真實身分，相關討論一度衝上社群熱門話題榜。事實上，Andy近年來屢次以正面言論回應風波，不久前參加同志大遊行，更在社群發文表示：「所有的愛都值得被尊重，但不該假藉愛之名而欺騙。」又強調，「我相信邪不勝正，正義終將到來。」被外界解讀似乎是在暗指前女友與幕後操盤者。如今獲得戴資穎暖心相挺，讓不少粉絲也跟著留言鼓勵：「你不是一個人」、「相信自己，你會挺過去」、「正義會到來。」事件後續仍有待法院審理，但輿論已形成兩極，外界也將持續關注Andy與張家之間的纏訟發展。