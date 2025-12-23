中央氣象署表示，今（23）日東北季風減弱，各地回暖放晴，不過周三（12月24日）冷空氣南下，周四聖誕節、周五（12月25日至12月26日）最濕冷，西半部低溫可能跌破11度，且全台降雨提高，桃園以北、宜蘭要注意大雨；跨年天氣目前預報仍是東北季風環境，水氣較多，全台濕冷為主。
今天的天氣：東北季風減弱 氣溫短暫回升
12月23日今天的天氣，氣象署指出，東北季風減弱，氣溫回升，環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島也有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星，西半部多雲到晴、可見陽光；氣溫方面，低溫在中部以北、宜蘭15至17度，花東、南部18至20度，白天高溫各地24至26度。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、馬祖、金門
橘色提醒：高屏
環境部提及，東北季風稍減弱，環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：東北季風來襲 降雨機率增加
12月24日明天的天氣，氣象署提及，東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，台灣各地低溫17至19度，高溫在北部、宜蘭22至24度，中南部、花東25至27度；迎風面北部、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續。
一周天氣：聖誕節挑戰冷氣團 周末水氣逐漸減少
周四聖誕節至周五，桃園以北、宜蘭要注意局部較大雨勢，中南部無論山區、平地，也會有雨勢出現；周末（10月27日至10月28日）水氣略減少，中南部降雨趨緩，桃園以北、東半部仍有局部短暫雨。
周四、周五北台灣白天只剩16至17度，中南部、花東20至24度，最冷的時間點是「周四晚上至周五清晨」，北部、宜蘭13至15度，南部、花東15至17度，西半部空曠地區像是新竹、苗栗，可能出現11度左右的氣溫，強度有機會達到冷氣團等級。
資料來源：中央氣象署、環境部
