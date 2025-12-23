與11月相比，台灣人政黨支持傾向出現巨大變化，民進黨谷底反彈，一舉飛升7.3個百分點到38.4%，創下2020年8月以來的新高。

換言之，2025年底，藍白支持者總數比綠支持者總數還少1.1個百分點。這與上個月藍白加起來尚領先綠9.4個百分點相比，無疑是一個戲劇性的大轉變，也為2026年地方大選帶來新的變數與想像。

台灣民意基金會今（23）日公布最新國政民調，結果發現，民進黨以三成八穩居台灣第一大黨，領先居次的國民黨17.8個百分點，而國民黨又以3.9個百分點領先居第三的民眾黨。該調查詢問民眾：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：，1.6%其他政黨合計，22.2%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成八支持民進黨，二成一支持國民黨，一成七支持民眾黨，其他小黨合計1.6%，二成二中性選民。台灣民意基金會認為，這項發現傳達了一個訊息：民進黨以三成八穩居台灣第一大黨，領先居次的國民黨17.8個百分點，而國民黨又以3.9 個百分點領先居第三的民眾黨。與11月相比，台灣人政黨支持傾向出現巨大變化：民進黨支持者暴增7.3個百分點，國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加2個百分點，中性選民下滑2.5個百分點。台灣民意基金會指出，若進一步分析，造成民進黨支持者暴增的可能因素有2：另外，可靠證據顯示，；此外，有關立院兩度擱置1.25兆國防特別預算，引起社會疑慮，甚至藍白內部都出現三成支持者不樂見的狀況，也是支持度流失的可能因素之一。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。