▲阿信在IG發文表示醫院檢查一切平安，這則貼文周杰倫也點讚。（圖／翻攝自五月天阿信IG@ashin_ig）

F4三名成員言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信一連4晚在上海舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，最後一夜22日晚間傳出驚魂記，阿信為了想更靠近觀眾互動，不慎從約2米高的舞台邊緣跌落，嚇壞現場所有人。所幸阿信並無大礙，在23日凌晨發文表示，「醫院檢查一切平安，我愛你們大家。」IG連動臉書的限動，他也表示「我很好」。阿信在限動上的大標寫上「阿信摔下2米舞台沒事，回來最想要...索吻！」搭配的影片是他重回舞台後，為了緩和現場緊張氣氛，與言承旭、吳建豪、周渝民開玩笑討拍要索吻安慰。阿信也附上一個大大的 Hashtag 「#我很好 >_<」，親自證實身體無恙。粉絲們都很心疼，紛紛在他版上留言表示，「這一摔讓我們心疼死了」、「主唱大人龍體要安康啊」、「只希望你健康平安，不要逞強，趕快去檢查」。《F✦FOREVER 恆星之城》最終場氣氛嗨到最高點，就在阿信走向舞台邊緣、試圖與搖滾區歌迷近距離互動時，因未注意到已是在舞台邊緣地帶，瞬間踩空摔落約2 米高的台下。現場粉絲目擊這一幕忍不住發出驚恐尖叫，工作人員也立即衝上前將他扶起。儘管發生驚魂一瞬間，敬業的阿信起身後經短暫調整，帶著見血手傷隨即重返舞台繼續演出，相信音樂稍早也表示：「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」