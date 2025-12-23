我是廣告 請繼續往下閱讀

近年MBTI人格測驗紅遍台灣，「你是E人還是I人？」成為同事間的熱門話題。然而，這股風潮燒進面試間，恐讓企業吃上官司。面試心得分享平台面試趣最新調查，當面試官詢問MBTI時，有54%的求職者會認為面試官不專業。強迫求職者提供MBTI測驗結果，還可能違反《就業服務法》恐遭裁罰。許多公司迷信MBTI測驗，但這種篩選方式無效，還可能反遭求職者「套路」。根據面試趣調查，有11%的求職者表示，面試前會透過面試趣等管道，調查該職位偏好的MBTI，操控回答結果。例如想顯得外向，就多選「喜歡參加派對」；想要有條理，就多選「喜歡事先規劃」。面試官拿到的測驗結果，很可能只是偽裝，無法準確評估真實能力。面試詢問MBTI真的沒問題嗎？《就業服務法》第5條明確規定，雇主不得對求職者有就業歧視，且《施行細則》定義「隱私資料」包含生理、心理及個人生活資訊。台北市勞動局曾有案例，企業在面試時詢問星座、血型，被認定與工作表現無關，屬於就業歧視，直接裁罰6萬元。雖然目前尚未有MBTI的裁罰實例，但雇主無法說明MBTI與職務有何「合理關聯」卻強迫提供，可能會被認定為違反個人隱私。為什麼MBTI在職場依然盛行？面試趣專家分析，這是因為16型人格框架簡單好記，適合作為公司內部的團體建立（Team-Building）或溝通輔助。但一旦用於「招募」或「升遷評估」，其信效度低、容易造假的缺點便會暴露無遺。面試趣建議，企業若想真正評估人才，不應迷信心理測驗，應以行為面試（情境題）了解求職者能力。