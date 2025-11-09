我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士「不設戰術、讓球流動決定站位」的打法，重點是流暢傳導的概念，構築了勇士後來的冠軍體系。（圖／美聯社／達志影像）

▲在科爾的「籃球版Tiki-Taka」體系下，勇士開啟了八年間四奪總冠軍的輝煌時代。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士王朝的進攻體系，一直被視為現代籃球的典範。而根據柯瑞（Stephen Curry）最新親口透露，這套橫掃聯盟、締造四冠的進攻哲學，其實啟發自瓜迪奧拉（Pep Guardiola）執教的「梅西時代」巴塞隆納。其理念核心在於，不依賴某個特定的人員或戰術作為起手，而是藉由不斷的流動球、人員走位，創造出每一次不同的進攻機會。柯瑞近期登上詹姆斯（LeBron James）與Steve Nash主持的Podcast節目《Mind the Game》，節目中他分享了一段鮮為人知的幕後故事。他回憶說，當年科爾（Steve Kerr）在2014-15賽季接掌勇士後，為了建立新體系，竟放了一段足球比賽影片當教材。柯瑞說：「那是在季前訓練營時，科爾教練給我們看了一支足球隊的影片，我當時忘了是哪支球隊。」一旁的Nash插話：「巴塞隆納。」柯瑞笑著確認：「對，就是傳控（Tiki-Taka）那種風格。」他接著解釋：「Kerr用那段影片當作哲學教材，他說要讓我們學會如何創造出空檔投籃、如何讓進攻簡單卻高效，讓防守方在每次進攻中都要做出成千上萬個決定，直到我們找到最好的出手機會。」柯瑞指出，勇士花了不少時間才習慣這種「不設戰術、讓球流動決定站位」的打法，但正是這種流暢傳導的概念，構築了勇士後來的冠軍體系。他說：「一開始我們很不習慣不喊戰術，但後來學會讓球自己決定節奏與站位，這就是Kerr哲學的核心。」連昔日隊友湯普森（Klay Thompson）也曾提過類似看法。他在2022年奪冠後接受訪問時表示：「科爾教練的願景很清楚，他說要讓球一直處於運動狀態（keep that thing hot），就像巴薩的傳控一樣──把球傳給空檔的人，然後繼續移動。」在科爾的「籃球版Tiki-Taka」體系下，勇士開啟了八年間四奪總冠軍的輝煌時代。柯瑞兩度榮膺NBA MVP，勇士更在2015-16賽季寫下73勝9敗的歷史紀錄。Curry形容：「這是一種理念，不只是戰術——是如何讓進攻更聰明、更有節奏、更具連結感。」科爾利用柯瑞的射程，創造了此一聯盟中絕無僅友、利用超級射手的巨大防守吸引力，創造進攻機會的進攻機器，也一手打造出勇士王朝的體系。這和瓜迪奧拉在執教巴薩期間（2008–2012），率隊奪下3座西甲冠軍與2座歐冠盃，建立以傳控為核心的「Tiki-Taka」足球王朝的巨大成功，非常相似。這種講究節奏、空間與團隊協作的哲學，不僅改變了足球世界，也透過科爾延伸到了NBA球場。如今看來，勇士那行雲流水的傳導、無私的球風與創造性的出手選擇，正是籃球版本的「傳控巴薩」，只是從梅西與哈維（Xavi），變成了柯瑞與格林（Draymond Green）。