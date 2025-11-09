我是廣告 請繼續往下閱讀

本次水星逆行週期從11月9日至11月29日，這次水逆軌跡極為複雜，從射手座開始，將影響人們對於遠方、哲學與高等教育的規劃，帶來溝通上的樂觀失誤。

射手座在本次水星逆行期間，可能出現旅行計畫發生意外，有機會會發現機票、簽證等出現問題。

雙子座在本次水星逆行中，可能會經歷與伴侶或合作夥伴之間的溝通頻頻失焦，導致彼此誤解發生。

天蠍座在本次水星逆行間，若與他人共用的財務資源如投資、債務等，有機會出現混亂或計算錯誤，建議避免做出重大決定。

2025年最後一波水逆！2025年最後一波水逆將今（9）日報到，影響時間長達20天，一直到11月29日才結束。塔羅牌老師艾菲爾表示，，其中天蠍座有機會因投資計算錯誤而漏財，建議這段期間避免做重大決定。艾菲爾老師強調，這段期間將集體面臨溝通障礙、計畫延遲、交通受阻和電子設備故障等課題，至於更深層的挑戰是，它將強迫我們回顧與修正因過於樂觀或過於隱晦而產生的錯誤，適合進行深度內省與資訊清理。艾菲爾老師提到，本次水逆時間「12星座」需注意的課題，其中4星座遇到更多衝擊，包括射手座、雙子座、天蠍座和金牛座，其中天蠍座有機會因投資、債務出現混亂或計算錯誤，建議這段期間避免做重大的財務決策或公開發言。水星在你的本命宮位開始逆行，讓你成為這次逆行最直接的體驗者。你一向樂觀、熱愛自由，並且熱衷於規劃宏大的目標（如長途旅行、深造計畫）。然而，水逆將使你的計畫面臨意外的延遲或改變。你可能會發現機票、簽證出現問題，或是在學習新知識時突然感到思緒混亂，甚至對一直堅信的人生哲學產生動搖。你過去因為過於自信而忽略的溝節與細節，將會在這段時期浮現，迫使你停下來重新審視方向的正確性與可行性。這段時間，避免做出重大的承諾，尤其是在旅行、法律事務或教育方面。◾化解建議：暫停規劃，回顧初衷。既然無法加速，不如利用這段時間重新閱讀舊筆記、整理旅行照片或重溫經典書籍，找回當初設定目標時的熱情與初衷，而非急著重新啟動。水星是你的守護星，它的逆行本就對你影響深遠。而這次水逆主要發生在你的伴侶與合作宮的對宮射手座，再逆行回天蠍座，直接將壓力投射到你與他人的一對一關聯性上。你可能會經歷與伴侶或合作夥伴之間的溝通頻頻失焦，誤解叢生；甚至過去簽訂的合約細節出現紕漏，需要重新審視。在天蠍座的階段，還可能引發關於共用資源、財務分配的深度討論，讓關係中的信任問題浮上檯面。這段時間，請務必避免簽署任何重要檔，並對他人的承諾保持警惕。◾化解建議：放慢語速，主動傾聽。在每次溝通前，先深呼吸並確認對方的真實需求。將重點放在「傾聽」而非「表達」上，並將所有重要約定以書面形式記錄下來，以防口頭承諾帶來後續的麻煩。水星逆行回你的星座，將帶來一場關於自我意識與財務秘密的深度審視。你可能會感覺思維變得異常沉重，過去你刻意隱藏或壓抑的情感或財務資訊，在這段時期極可能重新浮現。這可能是關於你個人的某個秘密被揭露，或是與他人共用的財務資源（如投資、債務）出現混亂或計算錯誤。這段內省期，雖然充滿挑戰，但也給你一個絕佳的機會去深度清理內在的負面情緒，修正個人形象與價值觀。你會感覺到內耗增加，但這也是成長前的必要轉化。◾化解建議：單獨作業，清理資訊。避免在這段時間做重大的財務決策或公開發言。利用獨處的時間，徹底整理你的個人資料、財務帳單和電子郵件。將這段時間視為一個「排毒」期，專注於內在的療愈與轉化。這次水逆直接衝擊你的核心價值觀與財務安全感。水星從你的共用資源宮逆行回伴侶宮，將焦點放在你與他人之間的資源配置上。你可能會因為金錢觀念的差異與伴侶發生嚴重的爭執；或是你的投資因為外在的不可控因素而產生波動，讓你的安全感被動搖。這段時期，你將被迫重新審視什麼才是你真正的、不被動搖的價值。火星與天王星在滿月期間的對分相，更提醒你，你必須在關係中尋求財務獨立與價值觀一致性之間的平衡。◾化解建議：保持彈性，專注固有資產。暫時停止任何高風險的投資或借貸行為。將注意力放在你現有的「固有資產」上（如你的房產、你的技能、你的儲蓄），並透過整理這些資產來強化你的安全感，避免被關係中的價值衝突所影響。