▲《暴風圈》女主角全智賢因為劇中台詞陷入辱華風暴。（圖／Disney+）

▲李炳憲（如圖）主演《魷魚遊戲》第三季沒有像第一季一樣獲得好評。（李炳憲IG）

▲李敏鎬、孔曉振主演的《問問星星吧》播出完結篇後，劇迷直說超級爛尾無法接受，質疑500億製作費花去哪。（圖／Netflix）

▲馬東石領軍！《十二使者》被封韓版復仇者聯盟，卻開高走低成年度爛劇。（圖／翻攝自IG@disneyplustw）

韓媒《Joynews24》每年都會召集經紀公司人員、電視台內部人士、節目製作人等110位圈內人士來票選出「年度最佳電視劇」、「年度最爛電視劇」排行榜，年度最爛榜單中上榜許多熱門大劇，就連全智賢、李敏鎬等超大咖演員出演的電視劇都列在四強中，而票選獲得第一名的為馬東石、朴炯植等人主演的《TWELVE十二使者》。榜單第四名由全智賢、姜棟元主演的《暴風圈》拿下，故事講述一名特務和外交官聯手，找到威脅韓國穩定發展的攻擊幕後真相。本劇為Disney+串流平台年度大劇，不過卻開高走低，還因為台詞陷入辱華爭議被中國觀眾抵制，令人感到可惜。最差韓劇第三名由《魷魚遊戲》第三季拿下，第一季在全世界創下人人搶看的超強紀錄，甚至掀起了傳統遊戲熱潮，為韓劇代表之一。本劇找來李政宰、李炳憲、任時完、姜河那等演員演出，不過多數人認為第三季沒有第一季那般驚豔，因此獲得不少差評。第二名為主打宇宙戀愛系列的《問問星星吧》拿下，本劇由李敏鎬、 孔曉振主演，並聯手《雖然是精神病但沒關係》導演合力製作，甚至主打斥資五百億韓元製作，然而因為劇情太虛構奇幻，不符合事實的地方太多，因此收視率不僅創新低，還獲得了超多差評。第一名為《TWELVE十二使者》，號召馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、雷嘉汭等超多大咖演員主演，本劇劇情為十二生肖化身為人，生活在世間保護人類不受害的奇幻動作劇。然而因為劇情沒有高潮迭起，加上總是戰鬥的無聊劇情，讓觀眾相當失望，雖然首波獲得8.1%超高收視率，不過完結篇僅剩超慘澹2.4%，成為本年度開高走低韓劇第一名。