台灣羽球傳奇、前世界球后戴資穎正式宣布退休後，羽壇各界紛紛表達不捨與敬意。英國羽球名球評「克媽」繼日前撰文盛讚小戴是國際羽壇最偉大的女子單打選手後，昨（8）日再度於社群媒體發文，表達了對戴資穎退役的深深不捨，並強調她所展現的優雅、藝術性與運動家精神，是羽球界難以取代的典範。
克媽早有預感還是很不捨：膝傷已是退役訊號
克媽在文章開頭寫道：「每位運動員的生涯中，終會有『身體不再服從、渴望逐漸消退』的一刻。」她坦言，早在去年戴資穎進行膝蓋手術時，心中便隱約意識到「我們或許再也無法在球場上看到她的身影」。
「雖然希望渺茫，但我仍懷著一絲期待，期盼能再一次目睹她那充滿藝術性的比賽。」克媽不捨寫道，「但隨著她正式宣布退休，那份希望也隨之消逝。『小戴時代』真的結束了。」
克媽認為小戴是他看過最傑出的羽球選手：他勝不驕敗不餒
克媽先前已多次讚揚戴資穎是她有幸見過「最棒」的羽球選手，原因在於她精湛的擊球、難以預測的假動作以及芭蕾舞般的移動，甚至將戴資穎比擬為網球天王費德勒（Roger Federer）、籃球之神喬丹（Michael Jordan）等傳奇人物。
克媽回顧自己長年轉播與觀賽的經驗，再度直言戴資穎是她「看過最傑出的羽球選手」。她在文中重申：「戴資穎是我有幸觀賞過的最優秀羽球員。她的擊球精緻細膩、假動作令人難以預測，而她的移動更宛如芭蕾舞者般輕盈。」
不僅如此，克媽也強調戴資穎的運動家精神同樣值得傳頌：「她證明了，在羽球場上，你可以同時是最頂尖的選手，也是道德與風度的典範。她總是勝不驕、敗不餒，無論輸贏都保持著優雅。」
克媽：「我們會永遠懷念她的優雅與藝術」
克媽動情寫道：「像成千上萬的球迷一樣，我將永遠懷念她在球場上的優雅、藝術氣息與謙遜，她所展現的技巧與風度為這項運動增添了無與倫比的美感。」
克媽最後也為戴資穎送上祝福：「祝福你在生命的下一章一切順利、幸福快樂。祝你退休快樂，戴博士！」
羽壇不滅的傳奇 戴資穎的名字仍將閃耀
戴資穎在15歲登上國際舞台後，締造多項紀錄，包括32座國際冠軍、214週世界球后在位紀錄，並於2018年亞運奪金、2020東京奧運摘銀，成為台灣體壇的象徵人物。
她靈動、創造力十足的球風被喻為「羽壇的藝術」，曾讓克媽以「如芭蕾般優雅、似畢卡索般創造力」形容。如今，小戴正式掛拍，羽壇少了一位「藝術家」，但她留下的美與精神，將長存球迷心中。
