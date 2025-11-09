漫威超級英雄片中的「鷹眼」傑瑞米雷納，遭中國女導演周依控訴對她性騷擾兼恐嚇，稱曾經收到一堆他的不雅照片，對他表示反感後，他竟威脅要跟美國移民及海關執法局（ICE）舉報她，傑瑞米方面否認指控。過去傑瑞米曾與謝霆鋒的妹妹謝婷婷傳緋聞，謝婷婷的女兒生父一度被懷疑是他，直到小孩完全沒有混血面貌的長相曝光，才平息流言。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周依（如圖）控訴好萊塢影星傑瑞米雷納傳送不雅照給她、對她性騷擾，還威脅要跟移民單位舉報她。（圖／摘自 IG@yizhouofficial）
▲周依（如圖）控訴好萊塢影星傑瑞米雷納傳送不雅照給她、對她性騷擾，還威脅要跟移民單位舉報她。（圖／摘自 IG@yizhouofficial）
鷹眼與中國女導演戀曲變調　遭指控性騷擾與恐嚇

傑瑞米雷納以性格演員的姿態在好萊塢苦熬多年，才因主演奧斯卡最佳影片《危機倒數》走紅，獲邀加入漫威英雄片的行列，扮演「復仇者聯盟」元老成員之一的鷹眼，知名度與人氣大暴漲。

周依稱和傑瑞米雷納合作了紀錄片《迪士尼編年史》及AI動畫《星塵未來》，從工作夥伴萌生戀情，自己對他曾經充滿信任，不料戀曲卻很快就變調，還讓傑瑞米自從遭除雪車意外輾傷、痊癒復出之後，再度成為公眾關注的焦點。

▲周依在社群網站上發布傑瑞米雷納（如圖）疑似喝醉酒的面貌，稱他曾經情緒失控。（圖／摘自 IG@yizhouofficial）
▲周依在社群網站上發布傑瑞米雷納（如圖）疑似喝醉酒的面貌，稱他曾經情緒失控。（圖／摘自 IG@yizhouofficial）
傑瑞米雷納被控傳不雅照　已透過發言人否認

傑瑞米遭指控曾傳送給周依一堆不雅照片，讓她很反感，罵他是豬、要他下地獄，他則反嗆要跟ICE舉報她。周依自稱曾經相信愛的力量與救贖的可能性，可是某回與傑瑞米在他家中開會，他喝了瓶酒後發居然酒瘋。

當時傑瑞米大吼大叫兩小時，嚇得周依把自己鎖在廁所裡，還發簡訊給朋友求救，朋友上網查到傑瑞米遭前妻索妮帕琪可控家暴的舊聞，更是擔心不已。

除了這些控訴，周依更發布和傑瑞米的合照、以及有他畫面的影片，還標註媒體、電影公司，但傑瑞米透過發言人否認：「這些指控完全不準確與不真實。」傑瑞米似乎特別為亞裔女性著迷，才會在曖昧謝婷婷後，又有與周依的這一段，不過鬧到現在撕破臉，也是有點難看。

▲謝婷婷（如圖）曾未婚生女，一度被懷疑孩子生父是「鷹眼」傑瑞米雷納。（圖／翻攝微博）
▲謝婷婷（如圖）曾未婚生女，一度被懷疑孩子生父是「鷹眼」傑瑞米雷納。（圖／翻攝微博）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

看更多相關新聞：

《復仇者聯盟5》有驚喜？「死侍」萊恩雷諾斯曬1張照　疑暗示參演

小勞勃道尼《復仇者聯盟5》新造型曝光！「末日博士」壞得澈底

相關新聞

《復仇者聯盟5》5小時預告公開27演員！小勞勃道尼「真的回來了」

漫威《復仇者聯盟》6元老近況曝！美國隊長變人夫　鋼鐵人最風光

鷹眼遭鏟雪車重碾！右眼見左眼爆出　腦中閃人生跑馬燈：以為會死

《復仇者聯盟5》27大咖陣容曝光！續集《復仇者聯盟6》這時間上映