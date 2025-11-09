我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周依（如圖）控訴好萊塢影星傑瑞米雷納傳送不雅照給她、對她性騷擾，還威脅要跟移民單位舉報她。（圖／摘自 IG@yizhouofficial）

▲周依在社群網站上發布傑瑞米雷納（如圖）疑似喝醉酒的面貌，稱他曾經情緒失控。（圖／摘自 IG@yizhouofficial）

▲謝婷婷（如圖）曾未婚生女，一度被懷疑孩子生父是「鷹眼」傑瑞米雷納。（圖／翻攝微博）

漫威超級英雄片中的「鷹眼」傑瑞米雷納，遭中國女導演周依控訴對她性騷擾兼恐嚇，稱曾經收到一堆他的不雅照片，對他表示反感後，他竟威脅要跟美國移民及海關執法局（ICE）舉報她，傑瑞米方面否認指控。過去傑瑞米曾與謝霆鋒的妹妹謝婷婷傳緋聞，謝婷婷的女兒生父一度被懷疑是他，直到小孩完全沒有混血面貌的長相曝光，才平息流言。傑瑞米雷納以性格演員的姿態在好萊塢苦熬多年，才因主演奧斯卡最佳影片《危機倒數》走紅，獲邀加入漫威英雄片的行列，扮演「復仇者聯盟」元老成員之一的鷹眼，知名度與人氣大暴漲。周依稱和傑瑞米雷納合作了紀錄片《迪士尼編年史》及AI動畫《星塵未來》，從工作夥伴萌生戀情，自己對他曾經充滿信任，不料戀曲卻很快就變調，還讓傑瑞米自從遭除雪車意外輾傷、痊癒復出之後，再度成為公眾關注的焦點。傑瑞米遭指控曾傳送給周依一堆不雅照片，讓她很反感，罵他是豬、要他下地獄，他則反嗆要跟ICE舉報她。周依自稱曾經相信愛的力量與救贖的可能性，可是某回與傑瑞米在他家中開會，他喝了瓶酒後發居然酒瘋。當時傑瑞米大吼大叫兩小時，嚇得周依把自己鎖在廁所裡，還發簡訊給朋友求救，朋友上網查到傑瑞米遭前妻索妮帕琪可控家暴的舊聞，更是擔心不已。除了這些控訴，周依更發布和傑瑞米的合照、以及有他畫面的影片，還標註媒體、電影公司，但傑瑞米透過發言人否認：「這些指控完全不準確與不真實。」傑瑞米似乎特別為亞裔女性著迷，才會在曖昧謝婷婷後，又有與周依的這一段，不過鬧到現在撕破臉，也是有點難看。