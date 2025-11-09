我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝侑芯（左）和黃明志（右）共度春宵後就過世，目前大馬警方朝謀殺方向偵辦此案。（圖／謝侑芯IG@irisirisss900、Namewee 黃明志臉書）

網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，歌手黃明志因為事發當下在現場遭到通緝，而他在警局留下的口供也曝光，他表示當時自己和謝侑芯在討論拍片內容，女方表示想要洗個澡，沒想到進廁所30分鐘後就這樣身亡在浴缸裡。黃明志的律師日前曝光了案件的調查狀況，表示自己和黃明志超過90小時沒見面，會等警方回應後再決定接下來做法。根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的律師鄭清豐回應，基於偵查不公開原則，自己不能擅自透露和黃明志的通話內容，不過自從黃明志主動投案後，自己已經超過90小時沒有見到對方，等到警方回應進度後，那時再來決定事件接下來處理方法。黃明志到案後，錄製口供時指出10月22日下午1點40分時，那時他正在和謝侑芯討論影片拍攝內容，女方回應想要稍微沖洗身體一下，不過進去了浴室30分鐘後都沒有任何聲音，覺得狀況有異的黃明志進去廁所後，才發現謝侑芯已經躺在浴缸裡沒有呼吸，雖已經馬上做了心肺復甦，不過卻已經回天乏術。曾擔任護理師、以甜美外貌與火辣身材走紅的網紅謝侑芯，傳出在海外工作拍攝期間因健康狀況不幸離世，享年31歲。當下歌手黃明志當時也在現場，雖第一時間替她施作心肺復甦術（CPR），但他同時也因為疑似持有毒品遭捕。雖然他發文否認吸毒指控，不過黃明志在驗尿後，對4樣毒品呈陽性反應，因此他被當地警方以《危險藥物法》與謀殺罪將他起訴。黃明志遭起訴後，警方隨即對他發布通緝令，但多天以來都找不到人，就連他的經紀人也發文：「目前聯繫不上藝人。」躲了兩天後，黃明志在社群平台發文表示，自己已主動前往投案，他同時曬出在警局門前的自拍照，但神情略顯憔悴，整個人看起來消瘦不少，目前案件尚在調查中，有最新情況《NOWNEWS今日新聞》將為您第一時間更新。