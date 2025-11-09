我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文上任後不久，就出席統派色彩濃厚的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發軒然大波！媒體人「文翔政論」認為此舉一腳踩進了台灣政治光譜中，藍綠都尷尬的領域。白色恐怖受難者及後代團體在馬場町舉辦秋祭，活動行之有年，「文翔政論」表示：「他們是徹頭徹尾的左統派無誤，他們主張兩岸統一，還會在秋祭活動唱國際歌、支持共產主義等等，有些人致詞時也毫不避諱自己當年被吸收加入共產黨地下組織。他們一方面被民進黨拿來操作白色恐怖議題，包裝成國民黨獨裁統治受害者。他們又是毫無疑問的左統派，有人可能曾經真的是共諜，有人雖非共諜，但也認同左統理念，為中共宣揚兩岸統一與共產主義等，是民進黨抗中保台大旗下，徹頭徹尾、標準的中共同路人。」「文翔政論」提到：「民進黨也是猛打吳石，因為最近中共才以他為主角拍了一齣劇，但他們也只敢說到這，因為促轉會平反了吳石案的其他人。鄭麗文跑去跟這些人站在一起，一腳踏進了藍綠最尷尬的領域。」他指出綠營拿這些人沒辦法，但以藍營立場來看，國民黨主席去參加活動，也是相當弔詭，「當年抓共諜防不慎防，至今都還要為此背著白色恐怖的十字架，況且其中多少人的行為甚至導致了被派去中共的國民黨間諜犧牲，傳統藍營恐怕難接受，她用國民黨主席身份去，又更尷尬。」那為何鄭麗文還要去參加議題敏感的活動，媒體人分析：「她曾在大罷免期間組過黨外大聯盟，藍白之外，左派的名單佔據一大部分，台灣人對他們不夠熟悉，所以當時也沒什麼感覺，淺一點來看，鄭麗文可能只是單純還人情，他們彼此有些私交，認為參加一下無傷大雅。但若這樣的合作關係轉為實際，這或將是對國民黨來說重大變革。這群左派會不會集體入國民黨，與黨內急統派合流，進而改變國民黨路線方針？或是鄭麗文打算創個大平台，藍白之外把左派也加入形成某個政治協商團體？」鄭麗文的兩岸路線，也成為接下來的觀察焦點。