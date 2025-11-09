我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔 - 江姸熹」在社群上常發文對於男女感情做評論，也推出過專書。（圖／摘自我是孔劉的太太，凱薩琳・孔 - 江姸熹 臉書）

不少外型亮麗網紅、小模、啦啦隊員，社群發布的內容常都令人好奇：「為什麼這麼有錢？」作家「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔 - 江姸熹」最新社群發文，揭露自己從友人處得知，有人被很擅長模仿的主持人包養，一個月能收20萬就算，「乾爹」不只1位，更會找小幫手為自己安撫好所有金主，超狂手法令她直呼：根本是智慧型犯罪。根據「凱薩琳・孔 - 江姸熹」的文中指出，某位友人稱有個朋友的手段超厲害，不但被主持人包養、一個月有20萬，還有不只一位的男性金主，卻始終沒有露餡，尤其主持人對她的控制欲蠻強、不希望她跟其他男人有連結，三不五時就會傳訊息來查問，她就請了一堆小幫手幫忙回訊息，因此與主持人每天談情說愛的其實是小幫手。等到她和每一位金主快要碰面的前一天，就會約小幫手來見面，了解他們和她的金主大致都聊了些什麼，確保能掌握到最新進度，才不至於完全弄不清狀況。她還有更狠的一招，就是會讓每個包養她的男人為她買同一款包包，只保留一個，其他的通通拿去退掉，就又有一堆大錢入袋。而這些金主在那女孩眼中，不一定都能得到尊重，像是主持人老被她向朋友們抱怨嘴巴很臭，每次接吻都會想吐，連只是聽旁人敘述的「凱薩琳・孔」後來每次在電視上看到那個主持人，都會覺得有陣陣臭味飄過。對於這女孩的作風，「凱薩琳・孔」充滿感慨，不禁寫道：「這根本是智慧型犯罪了，我知道我為什麼這麼貧困了。沒腦袋的男人就繼續當財神爺去奉獻給那些女生吧！」