▲老鷹年輕前鋒蓋伊，本戰打出生涯代表作，全場21分、7籃板與7助攻，率領老鷹20分大勝湖人。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）近期拿下5連勝的洛杉磯湖人，今（9）日作客挑戰亞特蘭大老鷹，里夫斯（Austin Reaves）持續因傷缺席，由唐西奇（Luka Doncic）單核心出擊，湖人靠唐西奇上半場22分貢獻，半場僅4分落後，但第三節攻守都打得一蹋糊塗，一度被老鷹拉開至30分差距，終場102：122輸球，終止近期一波5連勝。老鷹近期同樣深陷傷兵困擾，楊恩（Trae Young）、強森（Jalen Johnson）都不克出戰，211公分大前鋒蓋伊（Mouhamed Gueye）擔任先發，結果卻成為奇兵，開局2顆外線攻下11分，一度率領老鷹取得領先，唐西奇末段連飆7分逆轉比分，但老鷹讀秒階段再度靠著外線開炮，首節取得8分領先。兩隊第二節替補陣容對決，老鷹靠「羚羊王子」紐維爾（Asa Newell）出色發揮，一度將比分拉開至上半場最多15分，隨後唐西奇、拉拉維亞（Jake LaRavia）外線也建功，持續拉近比分，上半場湖人落後達到14分。唐西奇上半場就攻下22分、4籃板與6助攻。第三節開打，湖人攻守兩端節奏大亂，甚至發生攻守轉換時，唐西奇運球正準備衝刺，艾頓（Deandre Ayton）卻停在原地擋到前者，造成失誤的荒唐鏡頭，加上老鷹手感持續發揮，老鷹單節打出30：18攻勢，打完三節已經領先26分，比賽也提前進入垃圾時間，湖人最終102：122輸球。數據方面，唐西奇上半場就攻下22分、4籃板與6助攻，但下半場1分未得，全場仍傳出11次助攻，射手柯奈特（Dalton Knecht）14分，但多數時間都在垃圾時間獲得，贏球的老鷹方面，全隊上場10人，就有7人得分超過雙位數，蓋伊21分、7籃板、7助攻表現最佳，狀元郎里薩謝（Zaccharie Risacher）投進3顆外線、攻下19分。