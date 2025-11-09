我是廣告 請繼續往下閱讀

連續兩年奪下世界大賽冠軍後，洛杉磯道奇的先發輪值堪稱豪華——史內爾（Blake Snell）、山本由伸、格拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平與佐佐木朗希構成夢幻五人組。即便傷兵潮再來，球隊還有希恩（Emmet Sheehan）、岡索林（Tony Gonsolin）、萊恩（River Ryan）、史東（Gavin Stone）與多名潛力新秀可補位。但美媒指出，道奇仍有可能再次補強——這次目標直指被譽為「新虎王」的史庫柏（Tarik Skubal）。根據美國媒體《Dodgers Way》報導，底特律老虎隊與史庫柏在續約談判上出現重大分歧，若雙方無法達成共識，他可能在今冬被擺上交易檯面。而道奇被視為最有能力出手的球隊之一。史庫柏近兩季表現驚人，過去387局繳出防禦率2.30、累積兩座美聯賽揚獎，更於日前奪下「年度最快速球投手獎」，單場投出102.6英里火球、13次三振、完封對手，震撼全聯盟。報導指出，想得到Skubal的球隊必須同時符合三項條件：一、必須是有即戰力的爭冠球隊，能善用他最後一年球團控制期。二、擁有強大的農場系統與多名可出讓的百大新秀。三、有足夠的薪資空間，能在交易後提供史上最大投手續約合約。換句話說，能滿足這些條件的球隊屈指可數，而道奇正好全部符合。根據多方消息，史庫柏的交易價值可能與伯恩斯（Corbin Burnes）或克羅謝（Garrett Crochet）相近——需要兩名百大新秀、兩名具潛力的MLB球員，外加選秀權補償。《Dodgers Way》推測，道奇可能會提出以下組合：先發右投希恩（已有大聯盟經驗、控制權4年）、百大內野新秀弗里蘭（Alex Freeland，攻守俱佳的即戰型球員）、頂級投手新秀費里斯（Jackson Ferris）或外野潛力股德保拉（Josue De Paula）若底特律堅持更高報價，道奇還可能追加牛棚投手或其他先發替補。若交易最終成真，Skubal將與Snell、山本、大谷、Glasnow、佐佐木等人共組「史上最強先發陣容」。報導指出：「這筆交易代價龐大，但他值得，道奇也從不怕花代價補強。」