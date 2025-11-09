我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《好孩子》導演王國燊（左）相中許瑞奇（右）演變裝皇后，讓他的戲路大突破。（圖／記者嚴俊強攝）

▲許瑞奇在《好孩子》的變裝皇后造型頗為華麗，家人覺得跟他的妹妹蠻像。（圖／甲上娛樂提供）

新加坡當紅小生許瑞奇突破銀幕形象，在《好孩子》扮演變裝皇后，風光入圍第62屆金馬獎最佳男主角。他為了這部片硬是從70公斤減到59公斤，白天都喝水與咖啡，晚上就喝湯、幾個餛飩與一些水煮蔬菜，自嘲：「穿女裝要露腰才能呈現體態，我之前都是肥肉，現在的狀態是最好的，不會過壯也不會太瘦。」許瑞奇已經連續好幾年在新加坡的「紅星大獎」提名或是得獎，人氣相當高，也大都是「大直男」的形象，卻在《好孩子》裡連角色的真人本尊—變裝皇后「阿真」都讚不絕口，給他打兩百分。王國燊看完許瑞奇在《你的世界我們懂》扮演7歲智力的21歲青年，才覺得他有潛力演好《好孩子》，許瑞奇卻表示沒有把握，反倒讓王國燊更加確定他是合適的人選。王國燊為了讓許瑞奇更了解變裝皇后的生活，帶他到阿真的工作場合見習，逐漸引起他的興趣，也告訴經紀人，排開所有工作，專心接這部片，他笑言本來都不知道胸罩怎麼穿，要換女裝還有點彆扭，拍到後面直接大剌剌脫掉，直呼：「給大家看光光就算了啦。」阿真本身是快人快語的性格、工作場合中常有脫口秀的表演，許瑞奇要扮演她，到最後也即興爆出一堆粗口，笑稱「越演越爽快」。他的女裝扮相家人看了覺得像他的妹妹，他自己覺得造型之後還蠻漂亮的。成為本屆金馬影展準影帝之一，許瑞奇卻因為新加坡工作忙，匆匆來台接受訪問就要回去，到了頒獎典禮再來台，對於其他4個入圍最佳男主角的對手，他都還沒機會欣賞他們的演出，其中對於《深度安靜》張孝全，他過去曾和媽媽一起追看偶像劇，認識這位演藝圈前輩。他笑言媽媽喜歡追星，自己進入演藝圈，也能藉機解答媽媽的一些好奇。《好孩子》將於12月5日在台上映。