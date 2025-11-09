新北、台南地區的民眾記得儲水！根據台灣自來水公司最新公告，明（10）日開始新北、台南部分地區將實施停水，主要是因管線汰換、污水下水道改遷等工程，其中新北板橋部分地區連續8天在固定時間停水。《NOWNEWS今日新聞》統整新北、台南明日開始停水影響範圍與時間，帶領讀者一文快速看懂。
◼︎ 新北市11/10停水範圍一次看
🕦停水時間：11月10日至11月17日，每日上午9時至下午17時（共8天）
📍影響區域：板橋區93巷1號至51號及成都街71巷。
停水原因：辦理板橋區懷德街139巷及重慶路93巷等汰換管線工程。
◼︎ 台南市11/10停水範圍一次看
🕦停水時間：11月10日至11月12日，每日上午9時至下午17時（共3天）
📍影響區域：城南路、城西街二段。
停水原因：為配合「臺南市安南區城西街二段(城南路-鄭成功廟)」汰換管線工程，致轄區內部分地區停水，每日上午9時至下午5時，下午5點後恢復供水。
🕦停水時間：11月10日上午9時至下午17時（共8小時）
📍影響區域：
🟡鹽水區－中山路3巷、中山路5號至7號、中正路142巷、中正路66號至174號、西門路12巷2號3號、18巷5號、24巷12號13號、西門路2號14號。
🟡佳里區－中興街、佳南路128~268號（佳南路北側 中興街至勝利路)、佳南路166巷及200巷之用戶。
停水原因：辦理鹽水區中正路等汰換管線工程；辦理佳里區佳南路等汰換管線工程。
🕦停水時間：11月10日上午9時至下午17時（共8小時）
📍影響區域：
🟡永康區－中華路826號、大橋二街139號、大橋二街73號至139號(單數側)、大橋一街103巷123號至153號(單數側)。
🟡永康區－大橋二街26號至62-1號(雙數側)、大橋一街103巷117號、大橋一街103巷67弄1號至38號。
停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程，大橋二街139號旁、大橋二街54號旁，管線停水施工。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
