雙11購物節「買一送一」8家炸雞優惠大戰！肯德基表示「蛋撻11元」、麥當勞表示「麥脆雞腿50元有找」，拿坡里表示「大披薩、6塊炸雞都199元」，德克士炸雞表示，「雙11小小兵福袋下殺1.1折」，三商炸雞買5送5、繼光香香雞地瓜球下殺11元，德克士bb.q CHICKEN+1元多一件、頂呱呱雙11狂炸桶懶人包一次整理。
肯德基：雙11「買一送一」！蛋撻11元、炸雞桶299元
肯德基表示，即日起至11月17日，雙11購物節「買一送一」11大優惠代碼開吃：
◾️50478「咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(中) x 2」特價299元外送適用。
◾️40627「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」特價111元。
◾️40690「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元。
◾️40691「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)＋吮指嫩雞蛋堡」特價179元。
◾️40682「咔啦脆雞 x 2＋點心盒F(香酥脆薯(小)+原味蛋撻)＋百事可樂(中)＋吮指嫩雞蛋堡」特價189元。
◾️50477「8塊上校雞＋原味蛋撻 x 12」特價399元。
◾️40457「4塊上校雞塊買一送一」特價49元。
◾️40648「香酥脆薯(大)買一送一」特價66元。
◾️50438「鱈魚圈圈買一送一」特價59元外送適用。
◾️40593「玉米濃湯(大)買一送一」特價52元。
◾️40634「冰心蛋撻風味冰淇淋買一送一」特價59元。
使用「PK雙饗卡APP」開搶肯德基雙11超值神券！11月11日、11月14日早上10點準時開搶：
◾️「原味蛋撻」下殺11元。
◾️「青花椒咔啦雞腿堡XL餐」／「青花椒香麻脆雞XL餐」特價111元。
拿坡里：大披薩、6塊炸雞「都只要199元」！雙11優惠：年終最強
拿坡里表示，雙11年終最強優惠，即日起至11月23日，外帶大披薩不限口味特價199元（原價390元），還可以+100元升級新品披薩；6塊炸雞（或烤雞）也特價199元（原價390元），或+30元升級「咔滋雞腿桶」。
提醒大家，外帶、內用均享優惠，外送恕不適用；雞肉部位恕不能挑選；西湖店不適用此優惠。
麥當勞：買一送一！麥脆雞腿「50元有找」歲末雙享祭優惠券
麥當勞表示，響應全民普發一萬及雙11購物節，即日起至12月9日（或售完為止），加碼推出「歲末雙享祭」四大好康優惠（電子優惠券點此看）：
◾️「經典雙享99元起」炸雞腿50元有找：麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊皆享「兩件99元」優惠價；兩件「四盎司牛肉堡」149元。
◾️「七大飲品買一送一」半價19元起：買一送一喝焦糖奶茶（冰)、金選美式（熱/冰）、中杯可口可樂、中杯零卡可口可樂、中杯雪碧、中杯檸檬風味紅茶。
◾️「早安雙享59元起」最便宜29.5元起：兩件「薯餅」59元、兩件「豬肉滿福堡」69元、兩件「現烤焙果」89元、兩件「6塊麥克雞塊」99元。
◾️「雙人雙享209元起」每人104.5元：指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯、2杯38元飲品，只要209元起。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
德克士炸雞：買一送一！雙11小小兵福袋「下殺1.1折」
德克士炸雞表示，響應普發一萬，雙11優惠加碼放大！新品「黑金咔滋雞腿堡」11月9日至11月23日「買一送一」。
即日起加入新會員，爽拿「德克士雞塊免費」兌換券、「香酥脆雞堡買一送一」優惠券、「金黃地瓜薯霸買一送一」優惠券與「鮮萃檸檬綠茶買一送一」優惠券。本月再加碼贈送「點心拼盤券64折」優惠券。
年度最狂「小小兵雙11炸雞福袋」下殺1.1折優惠！福袋包含「黑金咔滋雞腿堡20元嚐鮮券＋咔滋薯霸買大送中券、咔滋脆皮炸雞買一送一券＋6塊炸雞桶288元優惠券」特價109元（總價值903元），相當於現省794元、打到骨折1.1折。還以限量小小兵提袋包裝，隨機附贈小小兵磁鐵掛件鑰匙圈（全台限量發售、售完為止）。
三商炸雞：雙11炸雞「買5送5」
三商炸雞表示，即日起至11月12日，內用或外帶炸雞「買5送5」，買5隻酷樂雞腿桶「免費贈送5塊義式腿排桶」特價349元（原價675元，酷樂雞腿、義式腿排均可選擇原味或辣味）；「10隻青花椒脆皮二節翅」特價99元（原價200元）；單筆消費每滿448元送「煉乳銀絲卷」一份（價值89元，外送不適用）。
頂呱呱：雙11狂炸桶優惠！買一送一
頂呱呱表示，雙11優惠即日起至11月16日，不只「雙11狂炸桶」開吃「原味雞腿3隻＋原味炸雞3塊＋呱呱包2顆＋可口可樂1.25L乙瓶」特價449元（原價554元），原味炸雞每塊還可+4元升級辣味炸雞。
還有超划算「地瓜薯條買一送一」65元、「波浪薯條買一送一」，「辣味雞翅買2送1」特價118元（原價177元）優惠一起吃。
繼光香香雞：雙11買一送一！+11元多一件地瓜球
繼光香香雞表示，雙11優惠11月7日至11月16日連續10天，消費滿111元可享，「+11元多一件」甜心地瓜球或卡滋脆餅；田字薯餅或原味甜不辣「買一送一」。
而聯名周邊也有優惠，《繼光香香雞X坂本日常》心動套裝組合，限時「+111元多一件」。外送平台Foodpanda即日起至12月31日，單筆消費滿400元即可享全品項65折，每單折扣金最高達140元。提醒大家， 西門、環板、巨城、大江、中和、台中三井、南紡、南港、動物園、北泰安、麗寶、桃園機場二航管制區內等門市不參與。
bb.q CHICKEN：雙11韓式炸雞「+1元多1件、第二件半價」六週年慶優惠
韓式炸雞bb.q CHICKEN表示，六週年慶適逢雙11，即日起至11月30日，平日去骨炸雞雙拼餐「+1元多1件」、假日「第二件半價」。
副食可享「+1元多1件」炸年糕、炸地瓜薯條、炸薯條、百事可樂、七喜也都，還有去骨炸雞雙拼「免費送88元炸物」、半雞拼盤「免費送煉乳哆波吉」，及6款單人獨享餐與多人共享餐等超值優惠。
資料來源：肯德基、拿坡里、麥當勞、德克士炸雞、三商炸雞、繼光香香雞、bb.q CHICKEN、頂呱呱
