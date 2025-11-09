我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風持續擴大進逼，下週一、週二為北轉時間點，不排除從中南部登陸並穿越台灣，氣象署最快下週一發布海上颱風警報，下週二發布陸上颱風警報。對此，台北市副市長李四川今（9）日提醒，請各位好朋友利用今天假日，做好防颱準備，更示警「從我的經驗，11月颱都是不好惹的」。氣象署估計，下週一、下週二將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，「週三（12）前後颱風將最接近台灣」，中南部地區風雨於週三時增大。對此，李四川今天在臉書上表示，前幾天台北山區連日的大雨，台北市部分地區山坡滑落，台北市工務局大地處利用這幾天好天氣，日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，做好防颱準備。並貼出施工影片。李四川強調，「料敵從寬，禦敵從嚴」，從他的經驗，11月颱風都是不好惹的，請大家做好防颱準備。台北市政府昨也指出，由於鳳凰颱風轉向之角度、路徑及強度仍存有不確定性，連帶影響台北市是否會納入陸上警戒範圍以及風雨大小，因此市府將密切守視颱風後續的發展。10日至11日受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共同影響，台北市平地和山區將會有一波明顯的雨勢，陽明山區及南港山區雨勢有機會達豪雨以上等級，文山區及盆地東側雨勢有機會達大雨至豪雨等級。台北市災害防救辦公室已於7日通報相關局處，利用假日加強整備工作，尤其日前降雨持續多日，山區土壤含水量較高，針對山區部分需加強戒備注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。另亦針對1020豪雨事件文山區景華街及景興路邊坡區域，加強邊坡穩固及即時降雨監測。