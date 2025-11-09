我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國球迷對楊瀚森連續缺陣表達了擔憂。有球迷指出，楊瀚森將連續12天跟隨球隊在外征戰客場卻無法上場，這等於耽誤了他近兩個禮拜寶貴的訓練和實戰時間。（圖／美聯社／達志影像）

中國長人楊瀚森在加盟NBA美國職籃（National Basketball Association）波特蘭拓荒者的新秀賽季，就面臨嚴峻挑戰。在拓荒者開啟客場5連戰的首場比賽中，楊瀚森再度被DNP，這已是他連續第4場比賽無緣上場。連番被教練團冷凍，引發了中國球迷的質疑與討論：「與其讓他坐穿板凳，不如將他下放至發展聯盟鍛鍊。」儘管拓荒者本季開局表現亮眼，甚至在前一場比賽完成22分的史詩級大逆轉，終結了衛冕軍雷霆的八連勝，展現出「黑馬」的姿態。但在球隊連續打出驚豔表現之際，楊瀚森卻成為「失意者」。今日拓荒者客場挑戰熱火的比賽中，拓荒者雖然一度領先12分，但隨後被熱火打出一波高潮，在第二節狂丟45分，最終以131：136惜敗。輸球的關鍵在於內線完全失守，讓熱火在內線狂轟74分。拓荒者一號中鋒克林根（Donovan Clingan）上場 20 分鐘後體能肉眼可見地疲憊，威廉斯（Robert Williams III）僅上場7分鐘且得分掛零，里斯（Duop Reath）雖然三分球3投2中，貢獻6分，但上場11分鐘的正負值僅僅-14，顯示他上場的效率並不高。在主力中鋒體能透支、替補中鋒無法有效護框的情況下，拓荒者總教練斯普利特（Tiago Splitter）卻寧願選擇使用五小陣容，讓楊瀚森連續第4場作壁上觀。自從威廉斯復出後，拓荒者的中鋒輪換順位發生了明顯變化。威廉斯取代楊瀚森成為克林根的頭號內線替補，里斯則憑藉穩定的三分投射成為第三中鋒，楊瀚森因此淪為球隊的第四號中鋒。楊瀚森在此前出戰的5場比賽中，場均僅上場5.8分鐘，數據低迷，僅貢獻1.8分、0.8籃板和0.4阻攻，投籃命中率合計22.2%，並且至今未命中任何外線三分球。也因此拓荒者球團多次將楊瀚森下放至發展聯盟。對楊瀚森而言，這或許是一個機會，因為在發展聯盟他能獲得更多圍繞他設計的戰術機會，更有利於他的技術發展和實戰經驗累積。不過，在下放楊瀚森後又多次將他拉上NBA，卻沒有給他出賽的機會，這也引發中國網友質疑是否是在耽誤楊瀚森的成長機會。中國球迷對楊瀚森連續缺陣表達了擔憂。有球迷指出，楊瀚森將連續12天跟隨球隊在外征戰客場卻無法上場，這等於耽誤了他近兩個禮拜寶貴的訓練和實戰時間。中國球迷紛紛在社群媒體留言表示：「連四場都不上場，不如下去G聯盟磨練」、「快兩週都跟著球隊在外面，沒打比賽還累。」拓荒者下一場比賽將於11月11日客場挑戰魔術。在球隊內線護框告急的情況下，楊瀚森能否獲得出場機會，仍是未知數。