▲車仁表是一代韓劇韓神，他26歲的兒子即將和青梅竹馬的女孩結婚。（圖／車仁表IG@cha_inpyo）

▲車仁表（右）、辛愛羅（左）結婚30年感情超好，時常在社群放閃。（圖／車仁表IG@cha_inpyo）

有著「初代韓流男神」之稱的男星車仁表，出道多年來演出許多熱門戲劇作品，而近日傳出他26歲的歌手兒子車政民即將結婚，新娘不僅是某企業高層的女兒，還是車政民的青梅竹馬，兩人將於11月29日舉行非公開婚禮。根據韓媒報導，車仁表的兒子車政民將於11月29日結婚，女方身分是和車政民從小一起長大的青梅竹馬，同時也是大企業已退休高層的女兒，兩人婚禮採未公開形式舉辦，只會邀請雙方親友參加。韓國演員車仁表（車仁杓）今年58歲，是90年代韓流代表人物之一。出身富裕家庭的他，原本在美國攻讀經濟學，返韓後以模特兒身分進入演藝圈，1993年憑著電視劇《Pilot》走進演藝圈，之後又接續演出《星夢奇緣》、《火花》等多部人氣作品，奠定一線男星地位。車仁表於1995年和女星辛愛羅結婚，兩人育有1子2女，近年來他將生活重心放在家庭裡，雖然演出作品銳減，不過走跳演藝圈30年讓他擁有大批粉絲死忠支持，在台灣甚至有專門粉絲後援會。而他的兒子現在也在演藝圈發展，為此他也是大力支持，還曾經公開推薦過兒子的創作。他和老婆辛愛羅結婚30年，也是演藝圈中的模範夫妻之一，兩人日前還在社群曬出海外旅遊的恩愛照，十指緊扣眼神充滿愛意，紛紛閃瞎粉絲。