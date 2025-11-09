我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由王家衛執導的中國劇《繁花》近期被爆出疑似剝削編劇，對此，劇組也回應將會公開早期籌備資訊，以示清白。圖中為演員之一胡歌。（圖／澤東電影＆MyVideo提供）

▲第二波錄音檔流出後，《繁花》劇組急發聲明回應，怒批古二為一己私慾而洩私憤。（圖／翻攝自微博）

香港名導王家衛因《繁花》錄音檔事件形象重挫，先前的音檔才酸唐嫣「很裝」、陳道明「陰陽同體」，不料昨（8）日古二再爆新錄音，內容提及王家衛想辦夏令營收集年輕人劇本，編劇助手語帶嘲諷稱：「陳坤、周迅也辦過劇本班」，對此《繁花》劇組當晚緊急發聲，怒斥爆料者古二為一己私慾泄私憤，並強調錄音：「未經同意、蓄意剪輯」，已正式取證提告。王家衛在新曝光的錄音中表示，想籌辦夏令營收集年輕人的劇本靈感，不料許姓編劇助手語帶諷刺地提到：「陳坤、周迅也辦過表演班」，暗酸這類活動都是在騙劇本，錄音曝光後陸網瞬間炸鍋，網友直呼：「陳坤、周迅這波真是躺著中槍」，也有人調侃：「王家衛夏令營要不要改名叫《劇本收割計畫》」，風波持續發酵。對此《繁花》劇組昨日晚間急發聲明，怒批古二外流的錄音未經當事人同意，內容失實、惡意剪輯並刻意曲解，已重創團隊名譽。劇組批古二不滿被列名「前期責任編輯」，為一己私慾泄私憤，散布片段誤導輿論。聲明更指出古二長期滯留境外，逃避國內司法調查，呼籲其回國合法維權，強調：「相關違法行為已取證提交司法機關」。王家衛形象崩盤，起點正是古二不滿劇組「壓榨員工」而決定爆料。此前他已公開嘲諷唐嫣「很裝」、陳道明「陰陽同體」，連帶扯出王家衛多年黑料，包含梁朝偉主演的《一代宗師》被拍成「宮二傳」，張智霖苦練10年詠春只上鏡10秒，宋慧喬為6分鐘戲綁3年護照差點被收走，業界如今風聲鶴唳，甚至傳出部分甲方打算私下封殺。目前大陸平台開始封禁相關錄音與截圖，網友熱議《繁花》可能遭下架，甚至揣測剛拿下的白玉蘭獎也有可能被回收，輿論一面倒批評：「王家衛神壇徹底崩塌」、「繁花要涼了」，至於遭無辜捲入的陳坤、周迅目前尚未回應。