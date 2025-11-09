秋季鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，中央氣象署表示，預估下週一北轉後接近台灣西南部。趁天氣還好，快出門搶UNIQLO發熱衣「免費送」！日本國民服飾UNIQLOThreads小編表示，今在台北華山文創園區樹前草地，體驗「UNIQLO熱力製造所」爽拿HEATTECH極暖喀什米爾混紡T恤和優惠券，和全球品牌大使奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）穿同款。GU則表示，《哈利波特（Harry Potter）》四學院風服飾與蜂蜜公爵糖果女裝，11月21日開賣。
UNIQLO：發熱衣「免費送」！快衝華山熱力製造所 拿法教學
時序進入秋冬，雖然今天仍天氣溫暖，不過中央氣象署表示，預估下週一北轉後接近台灣西南部，趁颱風來臨前，快出門搶UNIQLO「免費發熱衣」。
日本國民服飾UNIQLO表示，今11月9日在台北華山文創園區樹前草地，舉辦「UNIQLO熱力製造所」PUFFTECH ‧ HEATTECH消費者活動，一次打造「PUFFTECH 輕暖實驗室」、「PUFFTECH 輕暖時尚打卡區」、「HEATTECH 暖度空間」、「HEATTECH 熱力拍貼室」四大亮點主題體驗。
現場大家不只可以搶先試穿最新PUFFTECH秋冬全系列、三種暖度的HEATTECH服飾，還有專屬拍貼機捕捉時尚大片。重點是，活動入場完全免費、也不用事先報名預約。
UNIQLO Threads小編提醒表示，當日依循活動小卡與工作人員引導完成指定任務，就有機會獲得「HEATTECH 極暖喀什米爾混紡T恤」價值690元、「UNIQLO熱力製造所活動專屬 100元 滿額優惠券」。和全球品牌大使奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）穿同款！贈品每日數量有限，建議提早到場才不會錯過喔。
「UNIQLO熱力製造所」活動資訊
時間：11月9日（日）11:00-18:00
地點：華山文創園區樹前草地（台北市中正區八德路一段1號）
交通方式：捷運忠孝新生站，步行約5分鐘
GU：《哈利波特》學院風聯名服飾！11月21日開賣
深受大家熱愛的《哈利波特》電影系列又有新作！日本平價服飾GU表示，最新聯名男裝與童裝系列，將以魔法世界的運動魁地奇展現霍格華茲四學院的特色，紅金色系的葛來分多（Gryffindor）、黃黑色系的賀夫帕夫（Hufflepuff）、藍青色系的雷文克勞（Ravenclaw）、綠銀色系的史萊哲林（Slytherin），打造刷毛上衣、開襟外套、針織衫、內褲與襪子等單品。
女裝系列則以霍格華茲學生最愛的「蜂蜜公爵」糖果為靈感設計，可愛配色的連帽T恤、開襟外套，還能搭配魔法糖果造型的迷你包包等配件。GU《哈利波特》全系列將於11月21日（五）開始販售，網路商店開賣時間為早上9:00，實體店鋪販賣時間以各店鋪營業時間為準。
中央氣象署、UNIQLO、UNIQLO Threads、GU
