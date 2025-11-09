家樂福旗下高級超市Mia C'bon近日宣布，台北天母店與安和店將於2025年11月30日晚上12點正式關閉，讓不少消費者感到吃驚。在家樂福集團持續調整營運策略的背景下，先前已有多家家樂福分店如竹北店、北投店歇業，甚至營運21年的台中青海店也將年底關門。如今Mia C'bon跟進，關閉兩大台北據點後，全台門市僅剩20間，讓許多忠實顧客感到惋惜與不捨。
Mia C'bon兩店熄燈，老顧客不捨：便宜進口商品沒了
Mia C'bon品牌於2022年4月在台灣登場，取代原頂好超市的Jasons Market Place，定位為高端超市，強調品味與質感商品。台北天母店與安和店作為早期重點門市，長期吸引注重生活質感的消費者前來選購。官方表示，此次關閉是營運策略調整的一部分。
許多熟客紛紛表達不捨之情，形容這兩家店是「挖寶聖地」。眾人感嘆「最愛在裡面挖奇怪的餅乾吃了」、「特殊冰品只有這間有」，甚至還有民眾認為「比全聯家樂福還便宜吶」。
還有老顧客回憶，從頂好Jasons時期就享用的寄杯黑咖啡服務，已領取5年之久，成為日常習慣的一部分。這些獨特優勢，讓Mia C'bon不僅是購物場所，更是生活中的小確幸。
為感謝消費者支持，Mia C'bon推出限時感恩回饋活動，即日起至11月30日止，在台北天母店或安和店單筆消費滿299元，即贈100元現金折價券，單筆最高回饋500元。
大型家樂福將進駐台南東區，基地面積4000坪
家樂福2025年共有四間門市因租約到期、營運考量停止營業，不過家樂福告訴《NOWNEWS》記者，再來會有大型量販店進駐台南東區，基地面積約4000坪，位置選在台南東區生產路崇明路口，會有量販店、賣場、餐飲等服務。而今年家樂福也已新開5間超市店（新市民生店、左營文上店、新莊民安二店、潮州光春店、士林華聲店）及1家Mia C'bon DREAM PLAZA 店。
資料來源：Mia C’bon
