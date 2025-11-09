我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有粉絲在基隆自費租下電視牆廣告，播放于朦朧的相關消息及連署QR Code。（圖／翻攝自臉書 于朦朧 AlanYu台灣首站）

▲中國多個商場的廣場LED大螢幕，都在播放于朦朧的影片。（圖／翻攝自YT V4Democracy）

▲于朦朧案件登上英國《BBC》中文網頭條。（圖／翻攝自BBC News）

中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，享年37歲。由於該案疑點眾多引發輿論熱議，官方也隨即展開言論封鎖，不料中國粉絲不斷出奇招傳播該案。近日就有台灣粉絲自費投放電視牆廣告，讓粉絲感動直呼：「最美的風景是人」。近日有台灣粉絲自費租下電視牆廣告，播放于朦朧相關消息及連署QR Code。粉絲表示目前仍在試放階段，後續會不斷調整內容，讓QR Code夠大夠清楚，方便路人掃碼參與。粉絲也呼籲支持者準備好手機，等待正式投放時上街連署，讓更多人關注事件，別讓該案就此沉默。先前中國粉絲也用類似方式表達哀悼，江蘇一處商場的LED螢幕播放于朦朧生前影像，從活動自拍到廣告片段輪播，畫面下方更浮現「我是于朦朧」五個大字，另外也有網友分享3C用品店畫面，展示手機桌布全換成于朦朧照片。由於于朦朧事件不斷發酵，在網上掀起轟動，中國官方開始大量刪除貼文鎖定傳播者，就有粉絲被指控造謠遭拘留，于朦朧工作室與家屬同一時間也表示：「理性看待意外」，被粉絲質疑是被迫表態。中國的輿論封鎖不但沒成功壓制，反而還引起國際媒體關注，《BBC》等外媒相繼報導該事件，指控中國言論審查的行為。基隆電視牆影片曝光後，粉絲瞬間湧入留言區：「自費宣傳好感動，台灣粉絲真的有愛」、「台灣最美的風景是人」，粉絲也自發轉貼影片，希望更多人記得他，能繼續幫忙發聲，表示：「就算不是發生在台灣，也要努力讓這件事被看見」。