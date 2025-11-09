每年5月到11月盛產茄子，富含維生素A、維生素B群、維生素C等營養素，果皮上有花青素，又能做出多變料理，受到不少人歡迎。不過茄子烹調時，容易變黑，讓民眾相當困擾，有內行人透露。只要水煮滾後，把茄子的皮朝下放進水中，就可以保持茄子鮮豔紫色！農業部也提供2妙招，維持茄子顏色。
水煮茄子常變黑 內行給解決辦法
原PO在Threads表示，聽說煮茄子的時候要壓進水裡煮才不會變黑，但她已經壓進水中了，還加了白醋，結果還是一樣變黑，讓她感覺「心好累」。許多內行人紛紛提供解法，有人表示，除了把茄子壓進水中，底下也要避免茄子接觸鍋底，才不會讓茄子變黑；還有其他人指出，把茄子剖一半，在水大滾的時候放茄子，紫色皮那面下放進水中，煮的過程不要讓茄子皮接觸空氣就可以了。
茄子皮含花青素會變色 農業部2招防變黑
茄子維生素A、維生素B群、維生素C等營養素及類黃酮植化素，而紫色果皮上含有花青素、果肉上含有綠原酸。其中花青素，顏色會隨高溫、酸鹼值改變，遇到酸性的調味料就會變成紫紅色，鹼性調味料則會變成紫藍色。農業部在臉書粉專表示，想要讓茄子不變色，有2種方法。
1、將茄子切長條狀後，將茄子放入添加鹽的水中浸泡，也可以浸泡於添加檸檬汁液的水5分鐘，一樣有抗氧化的效果。另外，浸泡白醋加水，也能減緩茄子氧化速度。
2、把切好的茄子放進高溫油鍋，一樣可以防止茄子變黑，只要有先「過油」的茄子，再烹煮或拌炒，也能保持鮮豔紫色。
資料來源：Threads、農業部
