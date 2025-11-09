我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣警局一名邱姓男警遭爆偷拍女同事如廁，引發社群譁然。警方表示，事件發生於今年7月，經調查屬實後，該員已依妨害秘密及不實影像罪嫌函送檢方偵辦，並記一大過處分、調整服務地點，但未被免職，處分結果在社群平台引起反彈。臉書「靠北Police」近日出現多則貼文，指控該名男警涉嫌偷拍後仍能「趴趴走」，甚至質疑警方「包庇」。網友批評，行為涉及性騷擾及侵害隱私，應予免職汰除，替受害女警抱不平。屏東縣警局回應指出，7月接獲反映後立即啟動警紀與警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物。邱姓員警已坦承犯行並表示悔悟。屏東縣警局強調，對性騷擾與侵犯隱私事件採取「零容忍」態度，性騷擾防治審議會已認定成立，除對當事人記大過並調整職務外，也全面清查辦公場所以確保工作環境安全，未發現其他不法情形。