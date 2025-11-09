男星李光洙和李先彬愛情長跑8年，日前他和池昌旭、都敬秀為宣傳新劇《操控遊戲》登上節目《秘書鎮》，節目主持人李瑞鎮看到李光洙，開口調侃他：「你跟女朋友交往那麼久，是打算要結婚還是分手？」讓李光洙聽到後嚇瘋，馬上說：「我們不會分手！」
李光洙李先彬交往8年！被問「結婚還是分手」他嚇瘋
李光洙、池昌旭、都敬秀主演的新劇《操控遊戲》日前正式開播，為了增加電視劇熱度，他們登上了節目李瑞鎮和金光奎主持節目《秘書鎮》。李瑞鎮一看到李光洙直接開口，「我偶爾會在美容院看到你女朋友（李先彬），你們交往很久了吧？」李光洙也自然回應：「我們很穩定交往中，已經8、9年了」
沒想到金光奎在一旁爆料：「李瑞鎮說交往超過2年，不是結婚就是會分手，他（李瑞鎮）都沒跟人交往超過一年。」因此李瑞鎮對著李光洙直問：「交往兩年就該結婚了，那你們交往很久了該怎麼辦，是要結婚還是分手？」此話一出讓李光洙嚇瘋：「為什麼突然這樣？我絕對不會分手！」期待李光洙有一天會宣布和李先彬的婚訊。
李光洙是李先彬理想型 愛情人人稱羨
李光洙和李先彬於2016年出演《Running Man》時相識，當時李先彬曾在鏡頭前說李光洙是自己的理想型掀起熱議，後來兩人在2018年成功發展成情侶，至今已經交往8年，雖然兩人很少在鏡頭前放閃，不過都默默在另一半背後支撐對方的事業，是一段人人稱羨的愛情。
《操控遊戲》於本月5日正式開播，由池昌旭、D.O.（都敬秀）、李光洙等人主演，劇中都敬秀化身可以操控他人生活的「操控者」，在他的精心操控下，一名熱心善良的公民朴台仲（池昌旭 飾）突然入獄，為了讓都敬秀付出代價，池昌旭開始了復仇之路。本劇於11月5日於Disney+正式播出，每週上架兩集，並於12月3日播出完結篇。
《操控遊戲》播出資訊
主演：池昌旭、都敬秀、李光洙、趙允秀
編劇：吳尚浩
導演：朴信宇、金昌柱
集數：12集
收看平台：Disney+，首週上架4集，每週更新2集，12月3日完結篇
