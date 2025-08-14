劉在錫今（14）日喜迎53歲生日，他錄節目《뜬뜬 DdeunDdeun》邀請《Running Man》好友池錫辰、李光洙、梁世燦一起小聚分享近況，聊到感情與戀愛史，沒想到李光洙與女友李先彬（又譯：李善彬）的媒人，竟然就是劉在錫，劉在錫還自豪表示：「到交往那一步都是我幫忙的！」雖然李光洙嘴上說劉在錫的戀愛指導讓他痛苦，但他至少最後順利追到李先彬，2人交往至今已過9年，相當穩定。
李光洙、李先彬在一起關鍵 媒人是劉在錫！
劉在錫在最新一集的《뜬뜬 DdeunDdeun》提到：「像光洙的情況，我可是當了很多次的戀愛顧問啊！」池錫辰搞笑問李光洙：「教你的那些，全都失敗了吧？」李光洙激動回：「那是我人生中最糟的...」但劉在錫卻自豪說：「光洙現在不是和先彬交往得很好嗎？這段戀情可以說是我撮合的啊！」
劉在錫補充：「到那一步（交往）的過程都是我幫忙的！不是遇到了很好的緣分嗎？」李光洙聽後笑著點頭，劉在錫還問：「先彬的電影最近不是很成功嗎？」順便提到她8月29日即將在台上映的新電影《噪音殺機》，藉機貼心幫宣傳。
池錫辰也提到李先彬曾為宣傳電影而上過自己的YouTube頻道，還自豪說：「我也有出一份力，我很努力，自然幫忙宣傳了。」劉在錫聽後吐槽：「還『我有出一份力』？真是丟臉。」李光洙也笑著補刀：「雖然很感謝，但哪有人這麼直接說的？」李光洙最後仍向池錫辰道謝：「不過多虧哥的頻道，宣傳效果很好。」同自然流露對女友李先彬的愛意。
李光洙、李先彬感情回顧 在《Running Man》結緣
李光洙與李先彬於2016年在SBS《Running Man》結緣，克服9歲年齡差距後，於2018年12月31日公開承認已交往5個月。此後2人在節目和訪問中都大方表達對彼此的感情，生日時會在社群上按讚低調放閃，去年還曾被拍到一同赴日本旅行的照片，引發熱議。
事實上，李先彬早在2016年就說過李光洙是自己的理想型，2人隨後透過錄製《Running Man》認識，當時李光洙還是固定主持人，李先彬則為嘉賓，沒想到過程促成良緣的竟然就是劉在錫，他們就這樣漸漸熟識並發展成戀人，交往至今已達9年。
李光洙2008年以MBC電視劇《他來了》正式當演員出道，演出多部人氣戲劇如《沒關係，是愛情啊》、《Live》、《殺人者的購物目錄》，也拍攝《我的特級兄弟》、《老千：獨眼傑克》、《海賊：鬼怪的旗幟》等電影，更曾是《Running Man》主要班底之一，4月則以Netflix作品《惡緣》回歸。
李先彬則於2014年出道，出演過《Sketch》、《Missing 9》、《犯罪心理》等劇，憑《酒鬼都市女人們》系列人氣暴漲，也參與《特務搞飛機》、《金派特務》等多部電影演出，戲路廣泛、持續活躍中。
