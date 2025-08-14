我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多年來零負評的劉在錫，被粉絲譽為韓國「國民MC」。（圖／翻攝自IG@antenna_official）

▲劉在錫在出道以後，歷經9年低潮才被看見，一步步成就如今「國民MC」地位。（圖／翻攝自IG@antenna_official）

▲劉在錫（如圖）與韓國影帝李政宰是軍中同窗，也是多年至交。（圖／翻攝自IG@antenna_official）

▲劉在錫最為人津津樂道地，是拿出200億韓元現金，購買首爾市中心的土地。（圖／翻攝自IG@antenna_official）

韓國「國民MC」劉在錫今（14）日53歲了！1972年出生的他是家中唯一的男孩，從小家境清寒讓他目睹母親為生活奔波，國小時擔任班長卻讓母親因應付捐獻而煩惱，這段經歷深深烙印在他心中，也成為他日後謙卑性格的養分。《NOWNEWS今日新聞》特別整理劉在錫從搬家與轉學的不安，讓他為了融入團體而開始說笑話，也意外開啟他喜劇之路的故事，他19歲即透過《KBS大學搞笑祭》出道，但他隨後陷入長達9年的沉寂期，儘管曾歷經演藝低潮與鏡頭恐懼症，他仍默默堅持不放棄，直到戴上「蚱蜢」頭套出演綜藝節目《明星生存遊戲同居同落》，大獲好評後才真正翻紅，奠定國民MC地位，讓我們一同見證這位「國民MC」的成名之路。事實上，劉在錫的成功絕非偶然，2000年起他接連主持《Happy Together》、《無限挑戰》、《家族誕生》以及知名的《Running Man》等韓國頂尖綜藝節目，不但打開國民知名度，更在KBS、MBC與SBS等3大電視台演藝大賞中皆奪下最高榮譽，是韓國演藝圈極少數的全滿貫得主，福布斯名人榜也長年榜上有名，影響力橫跨世代。2011年，劉在錫在《無限挑戰》歌謠祭中與李笛合作〈言之命至〉，唱出自己過去的掙扎與夢想，引發廣大共鳴；2020年則與李孝利、Rain組成限定團體「SSAK3」，以〈Beach Again〉再掀風潮，證明即使身為諧星，他的音樂創作與綜藝品味也能引領潮流。劉在錫不僅演藝路上堅持努力，感情生活也同樣專一，他與主播出身的羅靜恩結婚16年，2人育有1子，不論育兒、生活步調都十分簡樸而甜蜜，當年他對妻子一見鍾情，後來發現對方竟是自己的粉絲，這段戀情也在粉絲圈廣為流傳。結婚後羅靜恩淡出演藝圈，劉在錫則在節目中多次放閃，稱妻子為「家的真正主人」。不只寵妻，劉在錫也與演藝圈好友韓國影帝李政宰維持深厚情誼，2人因當兵相識，劉在錫時常背著李政宰上班、幫忙換裝，被對方形容為「把我養大的兄長」，他的溫暖與真誠，讓無數藝人與觀眾都視他為圈內最值得信任的夥伴。雖然劉在錫多年來身價早已突破300億韓元，他卻極度低調，不投資股票、不炫富，而是選擇默默行善，他曾在節目中自曝自己「靠存錢」致富，不敢碰投資市場，卻用現金購買首爾市中心的地產，展現驚人財力，2023年他不貸款全額支付200億韓元購地，引發熱議。此外，但更令人敬佩的是劉在錫的公益行為，他自2008年起每月固定捐款，長期支持公益團體，累積金額早已突破數億韓元，其中他在2014年世越號事件時，與《無限挑戰》成員共同捐款大筆善款卻不願公開金額，因為劉在錫堅信善行不需張揚，誠懇過人生才是最有價值的成功。8月14日這天星光閃耀，除了「國民MC」劉在錫之外，還有以〈魯冰花〉走入人心的原住民創作女聲曾淑勤、憑〈親愛的你怎麼不在我身邊〉等歌曲成為情歌代表的江美琪，以及以主持與演出《國光幫幫忙》、《愛玩客》展現多元魅力的徐瑋吟；在《飛魚高校生》中獲得關注的新生代男星黃宏軒。總體而言，8月14日出生的獅子座藝人，普遍具備溫暖氣質與堅定個性，在演藝圈中勇於突破舒適圈，不論戲劇還是音樂都能自在發光。