資深藝人曹西平（四哥）29日晚間被乾兒子Jeremy在新北市三重住處發現倒臥屋內，已經無生命跡象，經報案後救護人員到場，研判死亡多時，放棄急救，享壽66歲。消息曝光後，各界震驚不捨，也再次引發外界對四哥生前最親近之人、乾兒子Jeremy身分的關注。Jeremy是曹西平已故前助理阿凱牽線帶進公司，阿凱病逝後，Jeremy便以乾兒子的身分一路待在曹西平身邊，包括歷經自己母親、哥哥雙亡的打擊，直到陪著四哥走完人生最後一哩路。
前助理帶進公司介紹認識 曹西平、Jeremy結下父子緣
Jeremy當年由曹西平前助理阿凱帶進公司，而阿凱於2011年因為猛爆性肝炎過世，臨終前叮囑Jeremy「一定要好好照顧曹大哥」。此後，Jeremy長時間陪伴在曹西平身旁，在曹經歷助理過世、父親離世等人生低潮時給予支持。2016年曹西平舉辦出道35年音樂會紀念阿凱，數度在台上淚崩，而陪他走過情緒低谷的正是Jeremy，兩人情同父子，曹西平也正式收他為乾兒子。
怕自己過世沒人知道 曹西平請Jeremy陪他同住
此外，曹西平有一段時間度獨居泰國，曾經情緒低落地認為，自己若離世恐無人知曉，之後曹西平返台，請Jeremy與女友陪他同住，彼此互相照應。曹西平也曾經在臉書說，感謝年輕人願意與他同住，讓自己多一份安心。
Jeremy曾經於2020年節目《11點熱炒店》中透過VCR真情告白，分享曹西平私下細心照顧他與女友的點滴，包括貼心給車資、親自下廚準備便當等，並感性地跟乾爸喊話「你還有我們」，讓曹西平當場淚灑攝影棚。
母親、哥哥於飯店雙亡 Jeremy再經歷曹西平猝逝
令人不捨的是，Jeremy在7年前才經歷人生重大傷痛，母親與哥哥外出後失聯，最終被發現雙雙陳屍飯店。當時曹西平曾經連發12篇臉書貼文為Jeremy抱不平，痛批警方處理失當，也自責若由自己出面報案，或許結果會有所不同。如今曹西平辭世，Jeremy再度面臨摯親離別，承受接連失去至親的沉重打擊，各界也紛紛表達關心與不捨，盼他能節哀、保重。
資料來源：11點熱炒店YouTube
【曹西平 享壽66歲】
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
資料來源：11點熱炒店YouTube
