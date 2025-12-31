跨年夜、元旦超商咖啡優惠來了！全家便利商店今起門市有特濃拿鐵、特濃美式10元多一杯，最划算的是特大杯冰拿鐵、特大杯冰美式買2送2，APP行動隨時取寄杯優惠美式366杯或拿鐵300杯8888元，相當於接近半價開喝；7-11門市有大杯特選美式或特選拿鐵2杯99元，明（1）日限定優惠行動隨時取有寄杯咖啡買7送7；萊爾富一堆咖啡品項5元多喝一杯，冷熱都有，跨年怕冷先來一杯暖呼呼的咖啡。
🟡全家便利商店
📍門市｜12月31日至1月4日
◾特濃拿鐵加10元多一杯，6.2折（原價65元、特價38元）
◾特濃美式加10元多一杯，7.3折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰金門高粱酒香凍檸美式加10元多一杯，（原價80元、特價45元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵加10元多一杯，（原價65元、特價38元）
📍門市｜12月30日至12月31日
◾特大杯冰拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯冰美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月30日至1月1日
◾中杯單品美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾Let's Tea40元系列2杯55元，6.9折（原價40元、特價28元）
◾Let's Tea55元系列2杯77元，7折（原價55元、特價39元）
◾Let's Tea65元系列2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾霜淇淋2支59元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯美式366杯8888元，5.4折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵300杯8888元，5.4折（原價55元、特價30元）
◾特濃美式63杯2026元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特濃拿鐵53杯2026元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾卡布奇諾57杯2026元，6折（原價60元、特價36元）
◾Let's Tea40元系列86杯2026元，5.9折（原價40元、特價37元）
◾Let's Tea55元系列62杯2026元，6折（原價55元、特價33元）
◾Let's Tea65元系列53杯2026元，5.9折（原價65元、特價39元）
📍門市｜1月1日至1月4日
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾FMC古早味紅茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾利口樂 森林花果潤喉糖買1送1，5折（原價52元、特價26元）
◾農心 安城湯麵袋裝買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
📍APP｜2026年1月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃經典美式買5送3，6.3折（原價75元、特價38元）
◾大杯特濃經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月30日至2026年1月6日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜12月23日至12月31日
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列熱飲12杯520元，6.6折（原價65元、特價43元）
活動品項：紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜2026年1月1日至1月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買（先換一杯後送一杯）
🟡萊爾富
📍門市｜12月24日至2026年1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
📍門市｜2026年1月3日、4日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜12月24日至2026年1月20日
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
🟡OK超商
📍門市｜12月31日至1月1日
◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價54元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵2杯99元，7.7折（原價65元、特價50元）
📍APP｜12月31日至1月1日
◾特大杯莊園美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價80元、特價54元）
（以下多送300點會員點數）
◾特大杯莊園美式買20送12，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買20送12，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買20送12，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買20送12，6.7折（原價80元、特價54元）
🟡美廉社
📍APP｜即日起至2026年1月1日
◾大杯沖繩黑糖奶茶買2送3，4折（原價50元、特價20元）
◾中杯精品迦納可可買2送3，4折（原價55元、特價22元）
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜12月31日至1月4日
◾特濃拿鐵加10元多一杯，6.2折（原價65元、特價38元）
◾特濃美式加10元多一杯，7.3折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰金門高粱酒香凍檸美式加10元多一杯，（原價80元、特價45元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵加10元多一杯，（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯冰美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯單品美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾Let's Tea40元系列2杯55元，6.9折（原價40元、特價28元）
◾Let's Tea55元系列2杯77元，7折（原價55元、特價39元）
◾Let's Tea65元系列2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾霜淇淋2支59元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯美式366杯8888元，5.4折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵300杯8888元，5.4折（原價55元、特價30元）
◾特濃美式63杯2026元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特濃拿鐵53杯2026元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾卡布奇諾57杯2026元，6折（原價60元、特價36元）
◾Let's Tea40元系列86杯2026元，5.9折（原價40元、特價37元）
◾Let's Tea55元系列62杯2026元，6折（原價55元、特價33元）
◾Let's Tea65元系列53杯2026元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾FMC古早味紅茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾利口樂 森林花果潤喉糖買1送1，5折（原價52元、特價26元）
◾農心 安城湯麵袋裝買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾大杯特濃經典美式買5送3，6.3折（原價75元、特價38元）
◾大杯特濃經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月30日至2026年1月6日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾風味系列熱飲12杯520元，6.6折（原價65元、特價43元）
活動品項：紅茶拿鐵／好時可可／香草焦糖瑪奇朵／太妃榛果／濃抹茶／濃焙茶）
◾西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）
◾小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買（先換一杯後送一杯）
🟡萊爾富
📍門市｜12月24日至2026年1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
📍門市｜2026年1月3日、4日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜12月24日至2026年1月20日
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
📍門市｜12月31日至1月1日
◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價54元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵2杯99元，7.7折（原價65元、特價50元）
◾特大杯莊園美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價80元、特價54元）
（以下多送300點會員點數）
◾特大杯莊園美式買20送12，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買20送12，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買20送12，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買20送12，6.7折（原價80元、特價54元）
🟡美廉社
📍APP｜即日起至2026年1月1日
◾大杯沖繩黑糖奶茶買2送3，4折（原價50元、特價20元）
◾中杯精品迦納可可買2送3，4折（原價55元、特價22元）
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）