台灣羽壇再傳捷報！26歲的台灣女單好手邱品蒨今（9）日在BWF超級300等級南韓大師賽決賽中，以21：16、21：15直落二擊敗越南名將阮垂玲，勇奪生涯首座BWF巡迴賽冠軍。這不僅是她個人職業生涯的重大突破，也讓她成為自2024年戴資穎之後，首位在300等級以上賽事封后的台灣女將。世界排名第20的邱品蒨，本次以頭號種子身分出戰，先後擊退馬來西亞名將吳堇溦、泰國小將Tonrug Saeheng、日本選手高橋明日香，再於四強逆轉印尼19歲新星Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi，生涯首度闖進BWF超級300女單決賽。決賽面對世界排名第24、2019年曾擊敗過自己的阮垂玲，邱品蒨開局雖陷膠著，但在技術暫停後抓住對手失誤，連拿4分拉開差距，以21：16先馳得點。第二局她乘勝追擊，開局連得5分壓制對手節奏，最終以21：15拿下勝利，完成甜蜜復仇。邱品蒨過去曾三度闖進BWF超級300四強、兩度叩關超級100決賽，但始終與冠軍擦肩而過。去年她在同一賽事止步四強，今年終於更上層樓，不僅奪下個人首冠，也象徵她正式跨入世界女單頂尖行列。自今年起，她改由戴資穎恩師賴建誠指導，技戰術結構全面升級。