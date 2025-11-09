我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思在生日會上爆哭，感謝粉絲的支持讓她重獲力量。（圖／微博@經停在嘉禾望崗）

中國女星趙露思今（9）日滿27歲，昨日她舉辦生日音樂派對，在台上激動落淚，除了感謝粉絲一直以來的支持外，她也宣布新工作室成立，正式擺脫前經紀公司銀河酷娛，而她的新公司就是之前傳出的虎鯨娛樂，經紀人遭爆是銀河酷娛創始人、前CEO李煒，也是8年前挖掘趙露思進演藝圈的貴人。趙露思昨日現身生日會，現場又唱又跳，讓粉絲尖叫聲不斷，而她身穿品牌贊助服飾與珠寶，一身行頭非常驚人。而她的經紀人身分也被挖出，遭爆是銀河酷娛創始人、前CEO李煒，也是8年前挖掘她進演藝圈的貴人。據悉，李煒於2023年離開銀河酷娛後，趙露思也在隔年跟著離開，這次重新合作，也讓外界非常期待趙露思未來的新動向。而這次的生日會也是由李煒主辦，趙露思也在現場哽咽感謝對方一直以來的支持。據悉，趙露思8月初在微博控訴被銀河酷娛壓榨，雙方展開激烈口水戰，但因為銀河酷娛只有她一位會賺錢的藝人，如果趙露思要解約還得付4億人民幣（約台幣17億）的違約金，讓粉絲都非常擔心她的演藝之路，直到她以《許我耀眼》再創事業高峰。趙露思也在生日音樂會上哭到泣不成聲，直呼：「在前2個月的時候，我確實有覺得可能沒有辦法再當演員了，是你們讓我覺得，就算生病了也沒什麼大不了，我還是可以做我想做的事情」，台下粉絲不斷給她鼓勵。主持人貼心給趙露思紙巾擦淚，趙露思繼續感謝粉絲一直以來的陪伴，哽咽表示：「這段時間真的很艱難…是你們讓我堅持下去，讓我再次回到這裡」，粉絲們也跟著趙露思落淚，現場變成一片淚海。