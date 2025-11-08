中國女星趙露思與前東家銀河酷娛鬧翻後，日前傳出將加入新經紀公司虎鯨文娛，但目前尚未證實。而明（9）日即將迎來27歲生日的她，今工作室官方微博突然發文，「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發」，讓外界猜測可能將官宣新經紀公司，還有人指出她將在10日《許我耀眼》慶功宴上宣布好消息。
趙露思工作室微博今突發文，提到趙露思日前在《許我耀眼》裡的角色許妍，用許妍比喻趙露思從挫折中重新開始，並在現實中不斷用角色突破自我，用行動詮釋演員的執著與擔當，「許妍的出現，不僅成為她事業路上又一枚閃亮的勳章，更照亮了我們即將共赴的下一程」，並表示將珍藏所有過往，「從此刻起，為未來的開始，悉心調好燈光與音響」。
趙露思工作室暗示新開始：我們重新出發
除此之外，貼文中也暗示新的開始，「今日，將是一場我們期盼已久的相聚，一場關於『愛』的約會，願每一個在現場或遠方的你，都能感受到美好與溫暖。我們最真的心，就是想陪你共赴每一次人生舞台的決心」，並在最後喊話：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發」。
趙露思自爆遭銀河酷娛壓榨 靠《許我耀眼》再創事業高峰
據悉，趙露思8月初在微博控訴被銀河酷娛壓榨，雙方展開激烈口水戰，但因為銀河酷娛只有她一位會賺錢的藝人，如果趙露思要解約還得付4億人民幣（約台幣17億）的違約金，讓粉絲都非常擔心她的演藝之路，直到她以《許我耀眼》再創事業高峰。
而之後，中國自媒體一盅情懷揭露，阿里巴巴投資的虎鯨文娛已經買下銀河酷娛，並與趙露思簽約5年，條件只需要趙露思幫忙帶新人2年。而不同於之前傳出將加入天浩盛世直接闢謠的反應，趙露思這次保持沉默，加上還在生日前一天發出暗示重新出發的貼文，讓外界更加相信傳聞的可信度。
資料來源：趙露思工作室微博
