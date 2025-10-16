我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《許我耀眼》導演管梓淨（如圖）化身趙露思親姊前未婚夫。（圖／微博@娛樂吨吨機）

▲《許我耀眼》副導演張振雷（左）飾演許妍直播公司老闆裘總；B組導演吳亞衡（右）飾演許妍家鄉叔叔。（圖／微博@娛樂吨吨機）

中國女星趙露思新劇《許我耀眼》在事前毫無宣傳的情況下，開播成績亮眼，每一集都有高討論度。而近日被發現劇中3位演員竟是導演親自上陣客串，其中，飾演喬琳（萬鵬 飾）前未婚夫「林濤」的管梓淨，完美詮釋用溫和外表掩飾內心算計的演技，反派角色讓大家超驚訝，直呼根本看不出是導演。管梓淨是劇組B組導演，在劇中飾演許妍（趙露思 飾）姊姊喬琳的前未婚夫林濤，他在劇中為了讓喬琳回鄉結婚，不斷阻止喬琳的新戀情，細膩演出善於計算的反派角色，精湛演技收獲好評。而據悉，他曾出演過《偷偷藏不住》、《半是蜜糖半是傷》、《逐玉》、《雙軌》等。另一位在劇中飾演許妍直播公司老闆裘總的演員，竟是副導演張振雷。他在劇中完美呈現利益至上，但又保有幽默個性的角色，讓劇迷對他又愛又恨。而飾演騎著三輪車送許妍回家鄉的叔叔演員，則也是B組導演吳亞衡，雖然只有短暫出現，但也展現出自然的實力派演技。而在上述幾位演員被發現是導演後，再度引起高度討論，幾人的精湛演技，都讓大家超佩服，紛紛表示「根本看不出來是導演」、「這應該頒發勞模獎」、「不養閒人的劇組」、「真的太強」等，也大讚導演對作品的投入。落子成玉日前自爆幫《許我耀眼》趙露思後期配音，因此劇中是她與趙露思本人的聲音互相穿插。由於趙露思在《許我耀眼》台詞功底被誇讚過，如今爆出配音內幕，讓不少粉絲認為，落子成玉是想搶趙露思功勞。對此，落子成玉發文道歉，「我非常尊敬和感謝劇組給予我的信任，以及趙露思老師在幕前的精彩演繹，是她賦予了許妍靈魂，我才有了聲音創作的基礎」，才讓爭議告一段落。