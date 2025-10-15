我是廣告 請繼續往下閱讀

中國人氣女星趙露思主演的新劇《許我耀眼》近期話題不斷，除了劇情熱播，幕後配音爭議更掀起輿論風暴。配音員落子成玉（本名曾夢玉）日前公開發影片，透露劇組原計劃採用趙露思原聲，但因台詞修改與演員「身體狀況」等因素，部分片段由她補錄。落子成玉的自白曝光後引發粉絲不滿，質疑她搶功勞、蹭熱度，落子成玉被炎上後昨（14）日也發文道歉了。落子成玉13日錄製影片，分享《許我耀眼》配音故事，。落子成玉還表示由於修改幅度偏多，為了以防萬一，劇組還請她把趙露思的戲份從頭到尾配了一次，但她看最後播出時發現，落子成玉並未詳細曝光她與趙露思在劇中的聲音比例，由於趙露思在《許我耀眼》的表現相當精采，台詞功底也被觀眾誇讚過，如今卻爆出配音內幕，讓不少粉絲認為，落子成玉是想搶趙露思功勞，想讓外界認為趙露思唸得好的台詞其實是她幫忙配的，認為落子成玉身為配音員，此舉很沒道德。對此，《許我耀眼》的台詞指導老師張雨濛也出面發文，護航趙露思的表現，而張雨濛與落子成玉曾經當過室友，落子成玉看到她的發文後氣到不行，直接在微博放話「永遠不跟張雨濛合作」，兩名好友當場撕破臉，事件也延燒至整個配音圈。多數人都認為落子成玉身為配音員，出來跟演員搶鋒頭很沒素養；但也有一派人認為，如果落子成玉真的配得很好的話，為何不能出來邀功。眼看爭議擴大，落子成玉昨日也發文道歉了，「」。落子成玉表示，身為配音員，她的職責確實應該是「藏在角色身後，服務於劇情」，她已經深刻反省自己的發言不妥，「我會吸取這次教訓，未來更專注於本職工作，用更好的作品回饋大家」。不過還是有許多趙露思的粉絲痛批她做作，紛紛留言，「妳根本自己想當女明星了吧」、「妳在誤導什麼？沒事幹就一天蹭別人是吧」、「怪不得許妍（角色名）有些聲音壓那麼低，看著好難受，還說露思聲音咋這樣兒了，原來是妳傢伙啊，妳好好藏在角色後面唄，跳出來幹嘛，配的又不好」。